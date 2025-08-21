Ultimea lanza Skywave X70, un sistema de sonido envolvente de calidad profesional

(Información remitida por la empresa firmante)

RANCHO CUCAMONGA, California, 21 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Ultimea presenta con orgullo el Skywave X70, un sistema de cine en casa Dolby Atmos 7.1.4 totalmente inalámbrico que combina precisión de calidad cinematográfica con graves potentes de hasta 20 Hz, estableciendo un nuevo punto de referencia para el sonido envolvente en el hogar.

Equipado con un subwoofer de 10 pulgadas y la tecnología de graves ultralineales Gravus, alcanza frecuencias ultrabajas sin distorsión, creando un impacto impactante que transforma cada película, canción y juego en una experiencia cinematográfica inmersiva. La transmisión inalámbrica dual de 5 GHz garantiza una conectividad sólida y sin interferencias con una latencia inferior a 20 ms. La configuración inalámbrica plug-and-play elimina el desorden de cables sin sacrificar la calidad del audio.

En el corazón del sistema, el motor de procesamiento neuronal NEURACORE combina un DSP de triple núcleo y un MCU de doble núcleo para ejecutar más de 10 algoritmos de audio avanzados en tiempo real. Esto permite un ajuste de sonido con precisión de estudio, una claridad superior y una experiencia envolvente inmersiva para películas, música y videojuegos.

El sistema está equipado con tecnología de amplificación GaN, que ofrece una respuesta transitoria 8 veces más rápida y una eficiencia de hasta el 98%, a la vez que reduce el calor entre un 40 y un 50% en comparación con los amplificadores de silicio tradicionales. El resultado es un sonido de alta fidelidad y sin distorsiones a cualquier volumen de escucha, con un rendimiento más seguro y estable durante un uso prolongado.

Diseñado pensando en el hogar, la elegante estética del Skywave X70 se integra a la perfección en cualquier interior. Con su estructura modular de tres piezas y otras soluciones innovadoras, el Skywave X70 reduce significativamente los costes de producción sin comprometer la calidad de audio, llevando un sonido prémium de calidad cinematográfica a más hogares a un precio accesible.

"Nuestro objetivo con el Skywave X70 era simple: ofrecer la experiencia de audio que se espera de los sistemas de cine profesionales en todos los hogares", afirmó Bob, fundador de Ultimea. "Es la fusión definitiva de innovación en ingeniería, diseño moderno y una configuración intuitiva".

Se espera que el Ultimea Skywave X70, junto con otros tres modelos de la serie Skywave X, se lance a mediados de septiembre de 2025. Los clientes que se registren a través del sitio web oficial podrán obtener hasta un 42% de descuento durante el período de preventa.

Obtenga más información y consiga el precio de lanzamiento más bajo registrándose en

ULTIMEA US

ULTIMEA EU

Acerca de Ultimea

Ultimea se compromete a hacer que el entretenimiento doméstico de alta gama sea accesible para todos. Al combinar ingeniería avanzada, estética moderna e innovación en costes, Ultimea crea productos que ofrecen experiencias cinematográficas sin la complejidad ni el alto coste. Con la confianza de más de 100 regiones en todo el mundo, Ultimea continúa desafiando las normas y elevando las expectativas de los sistemas audiovisuales para el hogar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2752361...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ultimea-lanza-skywave-x70-un-sistema-de-sonido-envolvente-de-calidad-profesional-302534192.html