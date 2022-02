El último estudio revela 3 razones por las que los líderes de las TIC de las empresas eligen a Huawei POL

SHENZHEN, China, 23 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Recientemente, Huawei encargó a Forrester Consulting un estudio, The Total Economic Impact™ Of Huawei Passive Optical LAN. En este estudio, Forrester utiliza una metodología propia para analizar el impacto económico de la solución de LAN óptica pasiva (POL) de Huawei en las empresas desde tres aspectos basados en la información de los clientes entrevistados.

Para llevar a cabo la transformación digital, las empresas utilizan cada vez más tecnologías de la información de nueva generación, como la computación en la nube, los macrodatos y el Internet de las cosas (IoT). Como infraestructura subyacente de estas tecnologías, la conectividad de la red se ha convertido en la piedra angular de la transformación digital en varios sectores. Basándose en un estudio en profundidad de casos de aplicación en las industrias de la educación superior, la sanidad, la hostelería y la fabricación, el estudio de Forrester descubrió que la solución POL de Huawei reconstruye las redes de área local con conexiones de fibra completa, soporte multiservicio y transmisión pasiva de larga distancia. Esta solución reduce el espacio de la sala de extra baja tensión (ELV), mejora la eficiencia de O&M y evita las inversiones repetidas en construcción. Según el análisis financiero, un campus empresarial con 6000 puntos de información puede obtener un valor actual neto (VAN) de 9.596.000 dólares en cinco años.

Forrester utilizó una metodología propia para cuantificar los beneficios de la inversión en tecnología basada en el estudio de casos. El estudio describe los beneficios empresariales de la solución POL de Huawei para las empresas, incluidos los beneficios cuantificados, los beneficios no cuantificados y la flexibilidad. Además, se establece un modelo financiero de la organización compuesta TEI (Total Economic Impact™) basado en el campus empresarial para cuantificar el valor actual neto (NPV).

Beneficios cuantificados:

Ahorro de costes de operación y mantenimiento de la red: gestión unificada de dispositivos POL y operación y mantenimiento en toda la red; transmisión punto a multipunto mediante divisores ópticos pasivos, reduciendo los nodos de mantenimiento y mejorando la eficiencia del mantenimiento de la red en un 60%, lo que supone un PV total de más de 535.000 dólares en cinco años.

Ahorro de costes de ampliación de la red: ahorro del 75% de la inversión en construcción gracias a la arquitectura POL simplificada y a las fibras ligeras y flexibles, lo que supone un PV total de más de 276.000 dólares en cinco años.

Ahorro en la sala de ELV: sustitución de los conmutadores de agregación activos tradicionales por divisores ópticos pasivos, lo que supone un PV total de 96.000 dólares en cinco años.

Beneficios no cuantificados: Basado en la transmisión de banda ultra ancha sobre fibras, POL mejora la experiencia de red en los sectores de la educación, la sanidad, la hostelería y la fabricación, facilitando la transformación digital y el crecimiento empresarial.

Flexibilidad: La infraestructura de fibra POL, ecológica y sostenible, puede cumplir con los requisitos durante 30 años, lo que evita repetir la inversión. Además, la solución POL proporciona una convergencia de servicios orientada al futuro, promoviendo la transformación digital y mejorando la competitividad de las empresas.

En el estudio, el director técnico y miembro de la junta directiva de un grupo de centros turísticos dijo: "Uno de los momentos clave que realmente aceleró la decisión de cambiar a la red POL de Huawei fue cuando la red tradicional se cayó en un día de máxima afluencia de clientes, lo que creó una experiencia realmente mala para nuestros clientes."

El director de TI de una empresa de fabricación dijo: "ONU de Huawei puede funcionar a menos de 70 grados centígrados, lo cual es compatible con nuestro entorno industrial. También preferimos utilizar una red PON".

La solución POL de Huawei extiende la fibra a cada habitación, escritorio y máquina en escenarios de campus de diversas industrias, reduciendo los costes de cableado, proporcionando un gran ancho de banda y una baja latencia, y permitiendo el desarrollo sostenible de las empresas.

Nota: El Impacto Económico Total (TEI) es una metodología desarrollada por Forrester Research que ayuda a las empresas a comunicar la propuesta de valor de sus productos y servicios a los clientes, así como a demostrar, justificar y materializar los beneficios financieros de las iniciativas de TIC tanto a la alta dirección como a otras partes interesadas clave del negocio.

El MWC Barcelona 2022 se celebrará del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona (España). Huawei mostrará sus productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Via. Para más información, visite: Huawei Enterprise en MWC 2022 | New Value Together