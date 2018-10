COMUNICADO: El ultrasonido centrado de INSIGHTEC consigue una dirección positiva NICE para el tratamiento del tremor esencial

Publicado 25/06/2018 8:31:34 CET

LONDRES, June 25, 2018 /PRNewswire/ --

La talamotomía unilateral de ultrasonidos centrados guiada MRI para el tratamiento del tremor esencial resistente al tratamiento es reconocida por el National Institute for

Health and Care Excellence

INSIGHTEC(R) [http://www.insightec.com ], innovador mundial de tecnología médico en cirugías sin incisiones, anunció hoy que el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ha emitido una dirección NICE positiva para la talamotomía unilateral de ultrasonidos centrados guiados MRI para el tremor esencial resistente al tratamiento (ET). El ET afecta a más de 1 millón de personas en Reino Unido, interfiriendo en su capacidad de realizar las tareas diarias debido a la agitación incontrolable de sus manos.

El Trust Imperial College Healthcare NHS Trust es el primer y único sitio en Reino Unido con la tecnología Exablate Neuro(TM) que trata en tremor esencial. Hasta la fecha, se han tratado a 16 pacientes con ET en el St. Mary's por medio de un equipo experto multidisciplinar en el que se incluye al profesor Wladyslaw Gedroyc, Radiólogo Consultor, el doctor Peter Bain, Neurólogo Consultor y el profesor Dipankar Nandi, Neurocirujano Consultor.

"Los pacientes con tremor esencial tratados en el St Mary's han experimentado mejoras muy sustanciales en la severidad de su tremor, además de en la calidad de vida", comentó el profesor Dipankar Nandi, Neurocirujano Consultor y responsable del Departamento del St Mary's Hospital, del Imperial College Healthcare NHS Trust. "Además, el perfil de seguridad es favorable, como efectos secundarios menores y a menudo temporales experimentados dentro de este grupo".

Durante el tratamiento, las ondas de ultrasonidos pasan de forma segura a través del cráneo para realizar la ablación de un punto pequeño en el cerebro que está considerado es el responsable del tremor. El resultado a menudo es una mejora inmediata del tremor en la mano tratada. Gracias a la naturaleza sin incisiones de los ultrasonidos centrados, no hay riesgo de infección, y los pacientes se recuperan de forma rápida.

"La dirección positiva NICE se añade al cuerpo creciente de determinaciones de tecnología de salud positivas para cirugía cerebral sin incisiones que utiliza Exablate Neuro de INSIGHTEC", explicó Maurice R. Ferré, MD [https://www.insightec.com/us/about-us/the-management ], consejero delegado y presidente del consejo de administración de INSIGHTEC. "Se trata de un paso vital para aumentar el acceso del paciente a nuestra tecnología en todo el mundo".

Para más información acerca de la dirección de NICE, visite la página web NICE.org.uk [https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance ].

Acerca de INSIGHTEC

INSIGHTEC [https://www.insightec.com/us ] es un innovador mundial de tecnología médica que transforma las vidas de los pacientes por medio de una cirugía cerebral sin incisiones y que utiliza los ultrasonidos centrados guiados MRI. El revolucionario Exablate Neuro(TM) de la compañía lo utilizan los neurocirujanos para llevar a cabo el tratamiento Neuravive(TM) con el fin de proporcionar un alivio inmediato y duradero del tremor para los pacientes que sufren tremor esencial. Está en marcha la investigación para aplicaciones futuras dentro del campo de las neurociencias en asociación con destacadas instituciones académicas y médicas. INSIGHTEC tiene su sede central sita en Haifa, Israel, y en Miami, Florida, y cuenta con oficinas en Dallas, Tokio y Shanghái.

Si desea más información, visite la página web: http://www.insightec.com/ [http://www.insightec.com ]

Declaraciones de futuro

Esta nota de prensa contiene declaraciones de futuro relacionadas, entre otras cosas, con las declaraciones relacionadas con las expectativas, finalidades, planes, objetivos y eventos futuros. INSIGHTEC busca con estas declaraciones de futuro estar cubierta por medio de las provisiones de las declaraciones de futuro contenidas dentro de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, además de la Private Securities Reform Act de 1995. En algunos casos, las declaraciones de futuro se pueden identificar por medio de las palabras siguientes: "podría", "puede", "podrá", "debería", "sería", "deberá", "espera", "pretende", "planea", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "proyecta", "potencial", "promete", "continúa", "en marcha" o las versiones negativas de estos términos o de otra terminología comparable, a pesar de que no todas las declaraciones de futuro contienen estas palabras. Estas declaraciones se basan en las estimaciones actuales y presunciones de nuestro equipo administrativo a fecha de emisión de este comunicado, estando pendientes de riesgos, incertidumbres, cambios en las circunstancias, presunciones y otros factores que pueden causar que los resultados reales sean diferentes de los indicados en las declaraciones de futuro, muchos de los cuales van más allá de la capacidad de control o predicción de INSIGHTEC. Teniendo en cuenta estas incertidumbres, no deberá fiarse de estas declaraciones de futuro. INSIGHTEC no tiene ninguna obligación de publicar ninguna actualización o revisión de estas declaraciones de futuro para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha de este comunicado para reflejar que se produzcan eventos no previstos.

"Exablate" y "Exablate Neuro", además del logo de "INSIGHTEC", ya sea mostrándose solos o en relación con la palabra "INSIGHTEC", son marcas registradas protegidas de INSIGHTEC.

Contactos para medios: Jessica Dixon Sp!der for INSIGHTEC INSIGHTEC@wearespider.com 0207-403-6900