Unilumin asistió a ISE y recibió los elogios de los clientes

Unilumin Metasight Press Conference in ISE - UNILUMIN GROUP/PR NEWSWIRE

BARCELONA, España, 21 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Del 10 al 13 de mayo, en Barcelona (España), Unilumin participó en ISE, una feria de renombre mundial, y celebró una conferencia de prensa sobre Metasight que llamó la atención.

Unilumin, líder en el sector de la iluminación y las pantallas, inauguró la conferencia con el lema "Hello Metasight, Together for a brighter future" (Hola Metasight, juntos por un futuro más brillante) y presentó el concepto de Metasight. Unilumin presentó y destacó la integración tecnológica de la iluminación y las pantallas LED y el brillante futuro de la ecología de la luz y las pantallas.

Basándose en las necesidades de los clientes, Unilumin compartió su visión de la inevitable tendencia de la industria a integrar la iluminación LED y las pantallas. Basándose en siete escenarios de aplicación de luz y pantalla, Unilumin lanzó las soluciones integradas de hardware + sistema + software + contenido + luz y pantalla interactiva.

En esta conferencia de prensa, las soluciones técnicas de vanguardia y los innovadores conceptos de desarrollo cautivaron al público. El concepto de Metasight presentado por Unilumin también recibió respuestas apasionadas y la atención de los clientes, los compañeros de la industria, los medios de comunicación mundiales y el público.

Benda Magnetic, como uno de los muchos clientes dijo en la conferencia que la integración productiva de la luz y la pantalla duplicaría o incluso multiplicaría su negocio: "En el pasado, el tamaño de nuestro negocio podía ser sólo de 10 millones de dólares, pero a través de la integración, no sólo podemos ampliar nuestros nuevos escenarios de negocio, sino también mejorar la profundidad de nuestros proyectos. Creo que el tamaño de nuestro negocio tendrá la oportunidad de alcanzar los 50 millones de dólares".

En las redes sociales, los compañeros de la industria y los medios de comunicación principales también participaron en amplios debates sobre la integración de la luz y la pantalla, y la gente expresó sus expectativas para la construcción de la ecología de la luz y la pantalla y las ciudades futuristas que adoptan la luz y la pantalla digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822482/8a562e4e_3e6f_4fcb_8872_41ccbdd94788_1__2.jpg