UnionPay International patrocina THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour Paris Stop

(Información remitida por la empresa firmante)

- Conectando el consumo de tendencias globales a través del pago

PARÍS, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, UnionPay International (UPI) patrocinó la THE MONSTERS 10th Anniversary Global Tour Paris Stop, organizada por POP MART Europe. Esta colaboración refuerza la presencia de la marca de juguetes de diseño original de POP MART en el mercado europeo, a la vez que amplía las opciones de pago transfronterizo de UnionPay para los titulares de tarjetas de todo el mundo. Según la información disponible públicamente, la parada en París de la gira mundial del décimo aniversario de THE MONSTERS tendrá lugar del 4 al 29 de marzo de 2026 en el Hôtel du Grand Veneur, en el barrio de Le Marais (60 rue de Turenne, 75003 París), convirtiéndose en otra importante parada internacional tras las de Shanghái, Taipéi y Hong Kong.

Actualmente, todas las tiendas físicas principales de POP MART en Europa aceptan tarjetas UnionPay y UnionPay Mobile QuickPass, incluyendo el Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, España e Italia. Las entradas para la exposición de París tienen un precio de 12 € para adultos, 8 € para adolescentes de 10 a 17 años y son gratuitas para niños menores de 10 años. Se puede llegar al recinto caminando desde la estación Saint-Paul de la línea 1 del metro. La exposición muestra la trayectoria de diez años de la serie THE MONSTERS y ofrece artículos coleccionables exclusivos de LABUBU disponibles para su compra.

UnionPay International (UPI) es una filial de China UnionPay responsable de la operación y el desarrollo del negocio global de UnionPay. UPI se compromete a construir una red de pagos global mediante la expansión de la aceptación y emisión de tarjetas, así como de servicios innovadores de pago transfronterizo. Actualmente, UPI se ha asociado con más de 2.600 instituciones en todo el mundo, y las tarjetas UnionPay se aceptan en 183 países y regiones. Fuera de China continental, UnionPay se acepta en más de 80 millones de comercios y 1,8 millones de cajeros automáticos, y las tarjetas UnionPay se emiten en 85 países y regiones, proporcionando servicios de pago transfronterizo de alta calidad, eficientes y seguros a titulares de tarjetas y comercios de todo el mundo.

En Francia, UnionPay International continúa mejorando el entorno de aceptación local y sus capacidades de servicio. A partir de 2025, más de 700.000 comercios en Francia aceptan tarjetas UnionPay en diversos sectores, como comercio minorista, restauración, transporte, hostelería, educación y entretenimiento. Galerías Lafayette, Disneyland París, La Poste, G7 Taxi y los supermercados Monoprix aceptan pagos con UnionPay. Por su parte, UPI también está ampliando sus servicios financieros transfronterizos en Francia mediante la colaboración con instituciones financieras y socios locales, ofreciendo servicios de remesas más convenientes para las comunidades chinas en el extranjero y facilitando los intercambios económicos entre China y Francia.

En toda Europa, la presencia local de UnionPay sigue consolidándose. Actualmente, más del 90% de los países y regiones europeos han habilitado los servicios de UnionPay, y el 80% de los terminales de punto de venta aceptan tarjetas UnionPay. Además, más de 6 millones de comercios en Europa admiten pagos móviles QuickPass de UnionPay. Los servicios de UnionPay cubren ahora todos los países Schengen, ofreciendo experiencias de pago cómodas tanto para viajeros internacionales como para residentes locales.

París es un centro global de cultura, arte y turismo, que reúne diversos escenarios de consumo e intercambio cultural. El patrocinio de UnionPay International a la exposición THE MONSTERS 10th Anniversary Paris representa una iniciativa importante para ampliar la cooperación de UnionPay con socios culturales y de estilo de vida en Europa. Al apoyar este evento, UnionPay fortalece aún más su presencia de marca en Europa y mejora las conexiones con comercios, socios y consumidores, ofreciendo experiencias de pago más cómodas y seguras tanto para visitantes internacionales como para residentes locales.

De cara al futuro, UnionPay International seguirá aprovechando su red global y sus capacidades de servicio localizadas para colaborar con socios de los sectores de cultura, turismo, comercio minorista y estilo de vida, ampliando las aplicaciones de pago transfronterizo y proporcionando experiencias de pago más completas y cómodas para los titulares de tarjetas de todo el mundo, al tiempo que apoya el intercambio cultural internacional y la conectividad de los consumidores.

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