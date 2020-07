Las vacunas contra la gripe y la neumonía han llevado a un menor riesgo de demencia por Alzheimer (2)

"Nuestro estudio apoyo la necesidad de investigar más estas relaciones, descubriendo porqué las infecciones están relacionadas a una mortalidad superior en personas con demencia, específicamente con un elevado riesgo y con mecanismos biológicos implicados. Esto ayudará a avanzar el conocimiento del papel de las infecciones en la demencia", comentó Janbek.

"Nuestro estudio indica que el sistema de cuidado de la salud - además de los familiares de las personas que padecen demencia -- debe tener una concienciación superior de las personas con demencia que tienen infecciones, por lo que es necesario conseguir el cuidado médico que necesitan. Las personas con demencia necesitan de un tratamiento más especializado incluso cuando sus visitas al hospital no están relacionadas con la demencia, sino con lo que podría parecer ser una infección infravalorada", añadió Janbek.

Acerca de la Alzheimer's Association International Conference (AAIC)El Alzheimer's Association International Conference (AAIC) goza de la mayor convocatoria internacional de investigadores de todo el globo que se dedican al mal de Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa de investigación de la Alzheimer's Association, el AAIC es un catalizador que genera nuevos conocimientos sobre la demencia y promueve una comunidad vital de investigadores que comparten un espíritu de camaradería.

-- Página del AAIC 2020: www.alz.org/aaic/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867701-1&h=1994893632&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867701-1%26h%3D291978 6202%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252F%26a%3Dwww.alz.or g%252Faaic%252F&a=www.alz.org%2Faaic%2F] -- Sala de prensa del AAIC 2020: www.alz.org/aaic/pressroom.asp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867701-1&h=379005039&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867701-1%26h%3D3118536 928%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp%26a% 3Dwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp&a=www.alz.org%2Faaic%... m.asp] -- AAIC 2020 hashtag: #AAIC20

Acerca de la Alzheimer's AssociationLa Alzheimer's Association es la organización voluntaria líder de salud en atención, apoyo e investigación del Alzheimer. Su misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer y de otra demencia - al acelerar el alcance mundial, impulsar la reducción del riesgo y detección primaria y maximizando la calidad del cuidado y apoyo. Visite alz.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867701-1&h=3502528569&u...] o llame al 800.272.3900.

Albert Amran, et al. Influenza Vaccination is associated with a reduced incidence of Alzheimer's Disease (Funder(s): U.S. National Institutes of Health, Christopher Sarofim Family Professorship, the CPRIT RR180012, UT Stars award)

-- Svetlana Ukraintseva, PhD, et al. Repurposing of existing vaccines for personalized prevention of Alzheimer's disease: Vaccination against pneumonia may reduce AD risk depending on genotype (Funded by U.S. National Institute on Aging) -- Janet Janbek, MSc, et al. Increased short- and long-term mortality following infections in dementia: A prospective nationwide and registry-based cohort study (Funder(s): )

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1219566/AAIC_2020_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867701-1&h=1487332334&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Línea de medios de la Alzheimer's Association,312.335.4078, media@alz.org; oficina de prensa de la AAIC 2020,aaicmedia@alz.org

Sitio Web: http://www.alz.org/