Vantage celebra su calificación de 4,5 estrellas en Trustpilot, lo que refuerza la confianza de sus clientes

PORT VILA, Vanuatu, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets , un bróker líder de múltiples activos, se enorgullece de anunciar su Trustpilot TrustScore de 4,5 estrellas, respaldado por más de 9.000 opiniones de clientes y en crecimiento, un claro indicador de su posición positiva en la comunidad comercial.

Trustpilot es ampliamente reconocido como referente en transparencia y satisfacción del cliente. Con una calificación de 4,5 estrellas, Vantage demuestra su compromiso continuo con la prestación de servicios de trading fiables y el desarrollo de relaciones a largo plazo con sus clientes.

"Alcanzar las 4,5 estrellas entre miles de reseñas subraya la gran confianza que nuestros clientes depositan en nosotros", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage Markets. "Este hito refuerza nuestra misión de ofrecer una experiencia de trading excepcional mediante la innovación, la fiabilidad y un servicio centrado en el cliente".

Este reconocimiento llega en un momento en que la transparencia y la fiabilidad son cada vez más importantes para los operadores de todo el mundo. Para los clientes que se inician en el trading o que están considerando dar sus primeros pasos, proporciona un punto de referencia sobre la percepción general de los clientes.

Este logro se basó en el hito anterior de Vantage, cuando superó las 5.000 reseñas en Trustpilot, una ocasión que consolidó su reputación como socio comercial calificado por los clientes.

Vantage continúa aprovechando los comentarios de los clientes para impulsar mejoras en sus plataformas, con el objetivo de lograr una experiencia fluida, un excelente servicio al cliente y un entorno comercial transparente y de apoyo.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, proporcionando una plataforma comercial fiable, una aplicación comercial móvil galardonada y una plataforma comercial fácil de usar que brinda a los clientes acceso a oportunidades comerciales.

ADVERTENCIA DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: las cifras mencionadas son precisas al momento de su redacción y pueden cambiar a medida que se publiquen nuevas reseñas. Las reseñas de Trustpilot reflejan las experiencias individuales de los clientes y no constituyen asesoramiento de inversión. Vantage Global Limited está regulada por la VFSC. Los clientes son responsables de asegurarse de que el acceso a los servicios de Vantage esté permitido en su jurisdicción antes de usar la plataforma. Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, ni una oferta ni una solicitud de productos o servicios financieros. El contenido no está dirigido a residentes de ninguna jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Se recomienda a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza que deposite en la información presentada es estrictamente bajo su propio riesgo.

