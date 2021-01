Vaporesso lanza el vídeo '¡Juntos podemos!' para llevar confianza y empoderar a la comunidad de vapeo

SHENZHEN, China, 19 de enero, 2021 /PRNewswire/ -- La marca de vapeo global Vaporesso [https://www.vaporesso.com/] ha lanzado recientemente un vídeo inspirador 'Together We Can!' en su canal YouTubel [https://www.youtube.com/watch?v=J66vRbuVpZM], buscando llevar confianza y unidad a la comunidad de vapeo global. El vídeo destaca los esfuerzos de Vaporesso de crear una red de asistencia para tiendas de vapeo en todo el mundo mediante los proyectos Vaporesso Power Shop.

"Hay momentos en la vida que requieren tomar decisiones", dice el vídeo de un minuto en relación con el hecho de que las tiendas de vapeo estén afrontando importantes dificultades durante la pandemia y las crecientes regulaciones gubernamentales.

Al frente de toda la industria del cigarrillo electrónico, las tiendas de vapeo desempeñan un papel crucial en el mercado del vapeo. Ofrecen productos fiables a los consumidores mientras también reciben opiniones del mercado que se transmiten a la marca. Las empresas de tiendas de vapeo son pilares esenciales de la industria del vapeo. El objetivo de Vaporesso es construir una comunidad más fuerte de forma que las voces puedan oírse bien y la comunicación sea más sencilla.

Con una afiliación de más de 1.000 tiendas de vapeo en todo el mundo, la Power Shop es una iniciativa de Vaporesso pensada para impulsar la industria de vapeo internacional mejorando la cooperación entre fabricantes, tiendas y consumidores. También apoya a las tiendas de vapeo con marketing y ventas, o incluso suministros de Covid-19. Las tiendas de vapeo dentro de la comunidad pueden también elegir ayudarse entre sí y crecer juntas.

Durante la pandemia, Vaporesso ha distribuido equipamiento de protección individual a tiendas duramente afectadas por la COVID-19. Hasta ahora, Vaporesso ya ha donado más de un millón de dólares estadounidenses a las tiendas de vapeo asociadas mediante el proyecto Power Shop.

Durante el último año, las tiendas de vapeo han luchado por estar en negocios debido a la pandemia y las regulaciones. "El vídeo refleja el trayecto por el que hemos pasado con nuestras tiendas de vapeo asociadas el año pasado. Hay dolor y ganancias, tiempos difíciles y logros. Sin embargo, nuestras tiendas de vapeo asociadas nunca están solas. Hay miles de amigos y socios apoyándose y empoderándose entre sí en la comunidad Vaporesso Power Shop. Hemos superado 2020 apoyándonos entre nosotros y creemos firmemente que nuestra comunidad se hará aún más fuerte y verá un año más brillante en 2021", dijo Simon Lai, consejero delegado de Vaporesso.

Vaporesso pide a más tiendas de vapeo en todo el mundo que se unan a la comunidad Vaporesso Power Shop y contribuyan a modelar un mejor futuro para la industria del vapeo.

