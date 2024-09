VAPORESSO:Nueve años de ir más allá de lo común y superar los límites

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 3 de septiembre, 2024 /PRNewswire/ -- En el año histórico de 2024, VAPORESSO celebró su noveno aniversario con un evento extraordinario que tuvo un gran impacto entre socios y entusiastas de todo el mundo. Como pionero en su segmento, VAPORESSO lanzó una campaña inmersiva en colaboración con atletas líderes mundiales de deportes extremos titulada "Pushing the Envelope", que encarna la esencia de su marca de "Move Beyond Ordinary".

La campaña coincidió con el lanzamiento del XROS 4 NANO, alineando la búsqueda de la excelencia de la marca con deportes extremos como el surf, el BMX y el parapente. Este movimiento estratégico amplificó tanto el lanzamiento del producto como las festividades del aniversario, mostrando la popular línea de productos de VAPORESSO, incluidos LUXE XR MAX, GEN MAX y la estrella del espectáculo, XROS 4 NANO. Cada producto estaba vinculado de forma única a un deporte extremo: el LUXE XR MAX, que encarna la innovación revolucionaria, avanzaba como un surfista que domina las olas más poderosas; GEN MAX, que simboliza la máxima calidad y resistencia, era un paralelo del coraje y la determinación de los ciclistas de BMX que se enfrentan a terrenos agotadores y llegan a la cima; mientras que el querido XROS 4 NANO, que captura la esencia de la libertad, la juventud y el diseño moderno, reflejaba los saltos audaces de los paracaidistas que trascienden la gravedad.

En Internet, VAPORESSO colaboró con tres atletas de talla mundial para crear un vídeo promocional inspirador que captara el espíritu indomable de la marca. El vídeo desató una ola de participación y entusiasmo entre los usuarios. La campaña también incluyó un muro interactivo en línea titulado "BE YOUR OWN CHAMPION", donde los fans de VAPORESSO de todo el mundo compartieron momentos desafiantes inspiradores y el desafío 818, que alentó a los fans a compartir historias en sus redes sociales sobre cómo superaron sus propios límites.

La campaña en línea y las páginas de celebración interactivas fomentaron una interacción profunda, desde esforzarse por superar los límites atléticos personales hasta enfrentar los desafíos de sus familias que enfrentan dificultades; todas ellas fuentes de inspiración para VAPORESSO. La marca, siempre impulsada por las aspiraciones y los logros de su comunidad, encuentra inspiración en la incansable búsqueda de la excelencia demostrada por sus seguidores. A su vez, los fanáticos se sienten empoderados por el espíritu inquebrantable de VAPORESSO, que los alienta a enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación.

En la costa de Niza, Francia, VAPORESSO organizó una fiesta en la playa, a la que asistieron socios locales y entusiastas de la marca. El evento mostró las ofertas premium de VAPORESSO, con GEN MAX, LUXE XR MAX y XROS 4 NANO. La velada estuvo animada por una dinámica alineación de actuaciones de deportes extremos, liderada por un campeón mundial de BMX, que cautivó a los invitados y fans.

La celebración del noveno aniversario de VAPORESSO fue una celebración triunfal de su compromiso inquebrantable con la innovación y la excelencia. A través de este evento, la marca transmitió con éxito su principio rector "Move Beyond Ordinary" a una audiencia global, reforzando su posición como pionera en la industria. De cara al futuro, VAPORESSO sigue preparada para seguir rompiendo barreras y elevando los estándares, ampliando los límites de lo posible en el mundo del vapeo.

Acerca de VAPORESSO

VAPORESSO se fundó con la convicción de que cada acción es un esfuerzo por alcanzar la excelencia. Nuestro compromiso inquebrantable de superar lo ordinario nos ha impulsado a convertirnos en la marca líder de vapeo a nivel mundial. Encarnamos una visión en la que nuestra tecnología y nuestros valores se fusionan para crear una vida mejor, más limpia y más placentera para todos.

