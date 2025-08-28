Veeva anuncia colaboración con Global Biotech para acelerar aún más la innovación en ensayos clínicos

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 28 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy una colaboración con Amgen para impulsar la innovación en ensayos clínicos. Como líder mundial en biotecnología, Amgen utilizará la Plataforma Clínica Veeva para respaldar e identificar mejoras en el proceso de ensayos clínicos, consolidando su compromiso de acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos para pacientes con enfermedades graves.

"En colaboración con Veeva, estamos aprovechando tecnología avanzada para desarrollar nuevas capacidades en nuestras operaciones de ensayos clínicos de principio a fin, lo que esperamos que fortalezca aún más nuestra capacidad de ofrecer tratamientos innovadores a los pacientes con rapidez y escala", destacó Scott Skellenger, vicepresidente sénior y director de información de Amgen.

"Nos entusiasma ayudar a Amgen a impulsar aún más el desarrollo clínico. Veeva Clinical Platform sentará las bases de los procesos estandarizados e interconectados que pueden acelerar la entrega de medicamentos vitales a los pacientes que los necesitan", afirmó Jim Reilly, presidente de Veeva Development Cloud.

Como parte de la colaboración, Veeva Business Consulting apoyará a Amgen durante la implementación y la gestión del cambio.

Acerca de Veeva Clinical Platform

Veeva Clinical Platform es una plataforma completa e interconectada que integra operaciones clínicas y aplicaciones de datos. Esta plataforma integral incluye CTMS, EDC, Clinical Workbench (CDB), RTSM, eCOA, eTMF, Site Connect, Study Training y más. Los productos interconectados optimizan los ensayos clínicos desde su inicio hasta su cierre y automatizan un flujo de datos interconectado. Para obtener más información sobre Veeva Clinical Platform, visite veeva.com/eu/VeevaClinicalPlatform.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocio. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicio. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los presentados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluyendo los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 30 de abril de 2025, que puede consultar aquí (en las páginas 32 y 33 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

