- VELO regala a sus seguidores una regalo de navidad anticipado: la exclusiva actuación en vivo de Dimitri Vegas y Like Mike

La transmisión en vivo tiene lugar una semana después del lanzamiento del nuevo álbum navideño de la marca DVLM: 'Home Alone' (en The Night before Christmas)

Fecha de lanzamiento del álbum: 27 de noviembre Fecha de la emisión en vivo: 6 de diciembre

LONDRES, 1 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- VELO, una marca de fundas para nicotina, entregará a sus seguidores un regalo de Navidad anticipado, la actuación transmitida en vivo de los DJ súper-estrellas Dimitri Vegas y Like Mike (DVLM).

Elegidos como los DJ número uno del mundo por DJMag en 2019, Dimitri Vegas y Like Mike se convirtieron en embajadores de la marca para VELO en julio y siguen su emocionante asociación con una actuación exclusiva transmitida en vivo este diciembre. DVLM ha tenido un año ajetreado con la creación del nuevo álbum de la marca 'Home Alone' (en The Night before Christmas), que incluye un brillante conjunto de actuaciones con algo para cada gusto musical.

Lanzado por la famosa marca Smash the House, el álbum incluye una serie de favoritos de Navidad con un giro festivo. Desde reimaginar 'The Nutcracker' del favorito de la marca Coone, así como los jefes de marca Dimitri Vegas y Like Mike haciendo varias apariciones en Steve Aoki como '3 Are Legend' y además Armin Van Buuren, R3HAB y Brennan Heart, hay algo para todos. A partir del transmitido millones de veces 'Run Away' y 'Bring That Beat' que contaron con el apoyo de colosales homólogos como Justin Martin, MAKJ y Firebeatz, Bassjackers vuelven a inyectar algo de riesgo en la pista de baile en 'Jingle Bells', permitiendo una alternativa total, e himno único, para dar banda Sonora a sus fiestas. Otros éxitos navideños que se han rediseñado son 'Last Christmas', al que se unieron Sylver y Dino Warriors, e 'It's beginning to look a lot like Christmas'.

DJ y jefe de marca Dimitri Vegas dijo: "Hemos echado mucho de menos actuar, así que nos encanta entregar este regalo de Navidad a todos, una exclusiva actuación en vivo, porque todos lo necesitamos este año. Animará mucho a todos para las fiestas ¡y no podemos esperar más!"

Paul Lageweg, director de Nuevas Categorías de BAT, destacó: "Dimitri Vegas y Like Mike reflejan perfectamente el espíritu de VELO: vivir la vida sin límites. Sabemos que 2020 ha sido difícil para todos, de modo que es fantástico poder ofrecer a los consumidores de todo el mundo un regalo en casa".

La actuación en vivo de DVLM se transmitirá exclusivamente en VELO y canales de YouTube de DVLM el 6 de diciembre a las 8PM (GMT) como regalo de Navidad anticipado para los seguidores de todo el mundo. Puedes verlo en VELO GLOBAL - YouTube [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997305-1&h=235949059&u=...]

VELO es un producto de funda de nicotina que ofrece a los consumidores una alternativa moderna a otros productos de nicotina. VELO puede disfrutarse en cualquier parte y momento, simplemente colocando la funda de nicotina bajo el labio. VELO está disponible en una variedad de sabores, como: Ruby Berry, Urban Vibe, Polar Mint, Tropic Breeze, Ice Cool y Freeze.

Acerca de VELOVELO es un producto oral moderno que ofrece a los fumadores y consumidores de nicotina adultos una manera entretenida y cómoda de consumir nicotina en movimiento.

Disponible en un rango de sabores y fuerzas de nicotina, la funda de nicotina de VELO ofrece un modo alternativo de consumir nicotina. Los productos de VELO son blancos en color y se hacen de ingredientes de alta calidad, como agua, aromatizantes, edulcorantes, nicotina farmacéutica y materiales basados en plantas.

VELO es un líder de mercado en la categoría de productos orales modernos. https://uk.velo.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997305-1&h=2429452342&u...]

