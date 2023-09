El viaje pionero de Jackery hacia IFA 2023: presentación del generador solar 1000 Plus y 300 Plus

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 2 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- En un mundo donde la tecnología se entrelaza con nuestra vida diaria más que nunca, la demanda de soluciones de energía confiables y portátiles ha alcanzado nuevos niveles. Este año, en IFA Berlín 2023, Jackery volvió a captar la atención al presentar sus últimas innovaciones: el Generador Solar 1000 Plus y 300 Plus, dos potentes incorporaciones a su aclamada línea de generador solar portátiles.

Generador Solar 1000 Plus:

El Generador Solar 1000 Plus cuenta con una gran capacidad de 2000W. Además, con hasta 3 paquetes de baterías, el generador solar se puede ampliar a 5 kWh, lo que permite 1-3 días de aventuras al aire libre.

Utilizando la energía ilimitada del sol, el Solar Generator 1000 Plus admite la carga solar en solo 2 horas con cuatro paneles solares de 200 W, lo que garantiza una fuente de energía confiable y renovable para sus aventuras al aire libre.

Generador Solar 300 Plus:

El Generador Solar 300 Plus introduce el concepto de "Generador Solar en tu Mochila". Con un peso de tan solo 5 kg, el Generador Solar 300 Plus está diseñado para ser un verdadero compañero de viaje. Su diseño de mango plegable y su perfil ligero lo hacen increíblemente fácil de transportar, configurar y utilizar. La introducción de un nuevo panel solar 40W amplifica aún más el factor de portabilidad, permitiéndole aprovechar la energía solar dondequiera que lo lleve su viaje.

Pioneros en la revolución de los generadores solares

El año pasado, Jackery participó en IFA Berlín 2022 y presentó el Generador Solar 1000 Pro, una opción rentable y de alta capacidad que sirve como modelo insignia de la serie Pro. El lanzamiento del Solar Generator 1000 Pro fue recibido con gran aclamación y una respuesta entusiasta. En el transcurso del año siguiente, Jackery experimentó una evolución de producto, pasando de la serie Pro a la serie Plus. La alteración más significativa es la mejora tanto de la seguridad como de la fiabilidad.

La presencia de Jackery en IFA significa el pináculo de su evolución desde una empresa emergente de Silicon Valley hasta un proveedor mundial de soluciones energéticas, lo que subraya su inquebrantable dedicación a la innovación, la excelencia y la satisfacción de las necesidades de los clientes. Jackery se ha esforzado en el camino de cumplir su misión de "Llevar Energía Verde A Todos". Ya sea usted un aventurero que busca independencia energética o un consumidor consciente que busca soluciones sostenibles, los generadores solares 1000 Plus y 300 Plus de Jackery están preparados para redefinir su relación con la energía, según sus propios términos. El Generador Solar 1000 Plus y el 300 Plus están disponibles para su compra en múltiples plataformas, como Amazon, la página web oficial de Jackery y varios canales de terceros a partir del 1 de septiembre.

