Viralgen anuncia la sucesión prevista de su consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, España, 19 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Viralgen, una organización líder en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en la producción de terapias génicas basadas en virus adenoasociados (AAV) —filial de AskBio, Inc. dentro del Grupo Bayer—, ha anunciado hoy que su consejero delegado, Jimmy Vanhove, asumirá un nuevo cargo al frente del desarrollo y la expansión de la red de suministro de productos farmacéuticos de Bayer en Estados Unidos, con sede en New Albany, Ohio. En esta nueva posición, Jimmy se integrará en el equipo directivo de suministro de productos de la División Farmacéutica. Angela Ochoa Chico ha sido nombrada su sucesora y se incorporará a Viralgen como consejera delegada —dejando su puesto actual en Bayer—, con efecto a partir del 1 de enero de 2027. Se trata de una ejecutiva de gran trayectoria, que cuenta con una amplia experiencia en liderazgo internacional dentro del ámbito de la fabricación y las operaciones farmacéuticas.

Durante los cuatro años en los que Jimmy ha estado al frente de la empresa, Viralgen ha evolucionado desde ser una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) emergente hasta convertirse en una CDMO líder en el mercado, especializada en vectores adenoasociados (AAV) y que brinda apoyo a programas de terapia génica desde las fases iniciales de desarrollo hasta la fabricación a escala comercial. Durante este periodo, la compañía amplió sus instalaciones, su infraestructura y sus capacidades de desarrollo de procesos, transformándose en una CDMO integral que ofrece soluciones de principio a fin, con una sólida cartera de más de 70 clientes y socios en todo el mundo.

Este avance ha sido impulsado por una firme cultura de calidad, fiabilidad operativa y mejora continua, integrando la sostenibilidad en el crecimiento de Viralgen. A lo largo de este proceso, la empresa se ha mantenido centrada en su propósito: acercar a los pacientes terapias génicas capaces de transformar sus vidas. Desde el apoyo a la fabricación de terapias génicas para compañías farmacéuticas líderes a nivel mundial hasta la colaboración con más de 15 fundaciones dedicadas a enfermedades ultrarraras, Viralgen mantiene su compromiso con las personas que viven con enfermedades raras y con las familias que las acompañan.

Actualmente, Viralgen emplea a más de 450 profesionales en San Sebastián (España) y opera una de las instalaciones más grandes del mundo dedicadas a la fabricación de terapias génicas basadas en AAV, con capacidades integradas que abarcan el desarrollo de procesos, la producción clínica y comercial, el control de calidad y el llenado y acabado.

Ha sido un privilegio liderar Viralgen durante este periodo de transformación, afirmó Jimmy Vanhove. Me siento especialmente orgulloso de que, a medida que Viralgen ha crecido, hayamos mantenido nuestro compromiso con las personas que viven con enfermedades, tanto comunes como raras, así como con las fundaciones de pacientes que las representan. Confío en que Angela dará continuidad a este legado y guiará a Viralgen hacia su próxima y apasionante etapa.

Angela Ochoa Chico cuenta con cerca de veinte años de experiencia internacional en los ámbitos de operaciones farmacéuticas, calidad, fabricación, estrategia y transformación organizacional. Se incorpora a Viralgen tras haber ocupado el cargo de director de Estrategia y Excelencia en el Suministro de Productos en la División Farmacéutica de Bayer, donde contribuyó a definir la estrategia global de fabricación, fortalecer las capacidades organizativas e impulsar el rendimiento en toda la red de suministro de productos. Anteriormente, lideró áreas de fabricación y calidad en México y desempeñó funciones a nivel global que abarcaron operaciones, asuntos normativos, cadena de suministro y gestión estratégica de redes.

Me complace enormemente incorporarme a Viralgen en una etapa tan importante de su evolución, declaró Angela Ochoa Chico. Viralgen se ha forjado una reputación excepcional basada en la excelencia científica, la calidad y la innovación, respaldada por un equipo de gran talento. Espero poder aprovechar estos sólidos cimientos para impulsar nuestras capacidades de fabricación y reforzar aún más la posición de Viralgen como socio de confianza en la producción de terapias génicas, guiada por el firme propósito de contribuir a hacer llegar terapias transformadoras a los pacientes que las necesitan. En los próximos meses, trabajaré en estrecha colaboración con Jimmy y el equipo de Viralgen para garantizar una transición fluida en el cargo de consejera delegada.

Acerca de Viralgen

Viralgen es una organización líder en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), especializada exclusivamente en terapias génicas y celulares basadas en virus adenoasociados (AAV). Fundada en 2017 como filial de AskBio, Inc., dentro del grupo Bayer AG, Viralgen ofrece un soporte integral que abarca desde las etapas iniciales de desarrollo hasta la fabricación comercial a gran escala. Gracias a su línea celular en suspensión patentada, Pro10™, y a su plataforma de fabricación, Aava™, Viralgen logra una producción escalable de alto rendimiento —líder en el sector— para todos los serotipos de AAV. Sus instalaciones de vanguardia, ubicadas en San Sebastián (España), cuentan con tres salas certificadas bajo normas cGMP, cada una con una capacidad de 2.000 litros. Estas instalaciones, certificadas por la AEMPS, integran diversos servicios, como la producción de plásmidos, la optimización de procesos, el llenado y acabado y el control de calidad interno. Con más de 2.000 lotes de AAV producidos, Viralgen proporciona soluciones fiables y eficientes que permiten llevar terapias génicas transformadoras a los pacientes con mayor rapidez y consistencia. Obtenga más información en viralgen.com y síganos en LinkedIn.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/viralgen-anuncia-la-sucesion-prevista-de-su-consejero-delegado-302912749.html