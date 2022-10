Virtus Investment Partners incorpora a AlphaSimplex Group como gestor afiliado (2)

- Virtus Investment Partners anuncia un acuerdo para incorporar a AlphaSimplex Group como gestor afiliado

Gestor líder de estrategias alternativas líquidas

HARTFORD, Conn., 22 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Virtus Investment Partners, Inc. (NASDAQ: VRTS), que opera un negocio de gestión de activos multi-boutique, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir AlphaSimplex Group, LLC , un gestor líder de soluciones de inversión alternativa líquida con 10.900 millones de dólares1 de activos bajo gestión, de Natixis Investment Managers.

AlphaSimplex es un proveedor líder de soluciones de inversión alternativa sistemática para clientes institucionales y particulares. Sus ofertas están diseñadas para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado y proporcionar el potencial de rendimientos de inversión positivos y no correlacionados incluso en los períodos más difíciles del mercado. Entre sus estrategias se encuentra su buque insignia, la estrategia de futuros gestionados que sigue la tendencia y que se ofrece a través del fondo 5-Star Morningstar Rated™ de 3.500 millones de dólares2 enlace (ASFYX), que es el tercer fondo de inversión más grande de Estados Unidos en su categoría.

"AlphaSimplex aporta una capacidad de inversión alternativa distintiva que complementa nuestra amplia oferta de estrategias alternativas tradicionales y líquidas", dijo George R. Aylward, presidente y consejero delegado de Virtus. "Este acuerdo nos permite asociarnos con un gestor de activos innovador que ofrece a sus clientes estrategias de inversión diferenciadas que han proporcionado rendimientos sólidos y no correlacionados a lo largo de los ciclos de mercado". El consejero delegado Duncan B.E. Wilkinson, el director de inversiones y gestor de carteras Alexander D. Healy, la estratega de investigación y gestora de carteras Kathryn M. Kaminski, y su equipo han construido un negocio de alta calidad y centrado en el cliente, y acogemos con satisfacción la oportunidad de añadir a AlphaSimplex como gestor afiliado".

"Estamos muy contentos de comenzar este próximo capítulo de nuestra historia y esperamos seguir ofreciendo resultados positivos a nuestros clientes como parte de Virtus, otra organización que comparte nuestro compromiso con el éxito a largo plazo de los inversores", dijo Wilkinson. "Nuestro fuerte crecimiento y rendimiento son un testimonio de nuestro equipo y nuestro proceso, y del importante papel que alternativas como los futuros gestionados pueden desempeñar en una cartera diversificada, como demuestra claramente el entorno de mercado actual".

Como filial boutique de Virtus, AlphaSimplex mantendrá la autonomía sobre sus procesos de inversión, su marca y su cultura, sin cambios en las estrategias de inversión ni en los equipos de gestión o inversión, lo que garantiza la continuidad para sus clientes y socios de distribución. AlphaSimplex se beneficiará de las sólidas capacidades de comercialización y distribución minorista e institucional de Virtus para ampliar su presencia en los canales minorista, institucional y de subasesoría de Estados Unidos, así como en los mercados no estadounidenses, el modelo de servicios de apoyo empresarial compartido y las capacidades de desarrollo de productos.

Virtus adquirirá el 100 % de AlphaSimplex a Natixis Investment Managers y tratará de adoptar los dos fondos de inversión estadounidenses y, sujeto a aprobación reglamentaria, un fondo UCITS domiciliado en Luxemburgo, que son gestionados por AlphaSimplex. Los términos de la transacción no fueron revelados. Virtus espera financiar la transacción con los recursos financieros existentes. Se espera que la transacción se cierre cerca del final del primer trimestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales, a las aprobaciones regulatorias necesarias y a las aprobaciones de los consejos de administración y de los accionistas de los fondos.

Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero y Morgan Lewis & Bockius LLP fue el asesor legal de Virtus en la transacción. RBC Capital Markets, LLC actuó como asesor financiero y Ropes & Gray LLP fue el asesor legal de Natixis Investment Managers.

Acerca de AlphaSimplex Group

AlphaSimplex Group es un asesor de inversiones registrado que busca ampliar la forma en que el mundo invierte con el poder de la diversificación. Nos especializamos en la investigación y el análisis de los mercados y sus comportamientos, incluyendo la volatilidad y el riesgo. La empresa desarrolla estrategias de inversión sistemáticas que están diseñadas para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, utilizando principalmente contratos de futuros líquidos y a plazo. Nuestro propósito es lograr el éxito en las inversiones y tener un impacto positivo en los clientes y colegas, adoptando una cultura reflexiva de innovación, colaboración y excelencia.

Acerca de Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners (NASDAQ: VRTS) es una asociación distintiva de gestores de inversión boutique singularmente comprometidos con el éxito a largo plazo de los inversores individuales e institucionales. Ofrecemos productos y servicios de gestión de inversiones de nuestros gestores afiliados , cada uno con un estilo de inversión distinto y un proceso de inversión autónomo, así como subasesores seleccionados. Las soluciones de inversión están disponibles en múltiples disciplinas y tipos de productos, para satisfacer una amplia gama de necesidades de los inversores. Puede obtener más información sobre nuestra empresa, socios de inversión y estrategias en virtus.com .

Acerca de Natixis Investment Managers

El enfoque de Natixis Investment Managers, con múltiples filiales, conecta a los clientes con el pensamiento independiente y la experiencia de más de 20 gestores activos. Natixis Investment Managers, que se encuentra entre los mayores gestores de activos del mundo3 con más de 1,2 billones de dólares (1,1 billones de euros) de activos gestionados4, ofrece una amplia gama de soluciones en todas las clases de activos, estilos y vehículos, incluidas estrategias y productos innovadores en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG) dedicados a promover las finanzas sostenibles. La empresa se asocia con los clientes para entender sus necesidades únicas y proporcionarles ideas y soluciones de inversión adaptadas a sus objetivos a largo plazo. Con sede en París y Boston, Natixis Investment Managers forma parte de la división de Servicios Financieros Globales de Groupe BPCE, el segundo grupo bancario de Francia a través de las redes minoristas Banque Populaire y Caisse d'Epargne. Para más información, visite la página web de Natixis Investment Managers en im.natixis.com .

Antes de invertir, tenga en cuenta los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. Visite im.natixis.com o llame al 800-225-5478 para obtener un folleto o un folleto resumido con esta y otra información. Léalo con atención.

La inversión en fondos de inversión implica un riesgo. Es posible la pérdida de capital. Los contratos de futuros y a plazo pueden implicar un alto grado de riesgo y pueden dar lugar a pérdidas potencialmente ilimitadas. Al depender de la evolución de un activo subyacente, pueden ser muy volátiles y están sujetos a riesgos de mercado, de crédito y de contrapartes.

Información de Morningstar

Calificación Morningstar: Tendencia Sistemática - Clase Y (a 30 de septiembre de 2022)Calificación global derivada de la media ponderada de las métricas de calificación Morningstar a 3, 5 y 10 años (si procede); otras calificaciones basadas en los rendimientos ajustados al riesgo.En general sobre 73 fondos *****Tres años sobre 73 fondos *****Cinco años sobre 64 fondos *****Diez años sobre 33 fondos *****

Para cada fondo con al menos tres años de historia, Morningstar calcula una Morningstar Rating™ utilizada para clasificar el fondo frente a otros fondos de la misma categoría. Se calcula sobre la base de una medida de rentabilidad ajustada al riesgo de Morningstar que tiene en cuenta la variación del exceso de rentabilidad mensual de un fondo, sin ningún ajuste por las cargas (comisiones iniciales, diferidas o de reembolso), poniendo más énfasis en las variaciones a la baja y premiando la rentabilidad constante. Los fondos cotizados y los fondos de inversión abiertos se consideran una única población a efectos comparativos. El 10 % de los mejores fondos de cada categoría recibe 5 estrellas, el 22,5 % siguiente recibe 4 estrellas, el 35 % siguiente recibe 3 estrellas, el 22,5 % siguiente recibe 2 estrellas y el 10 % inferior recibe 1 estrella (cada clase de acciones se cuenta como una fracción de un fondo dentro de esta escala y se califica por separado, lo que puede causar ligeras variaciones en los porcentajes de distribución). La rentabilidad pasada no garantiza los resultados futuros. ©2022 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa o puntual. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas que puedan derivarse del uso de esta información.

El enlace es distribuido por Natixis Distribution, LLC, un corredor de bolsa con fines limitados y distribuidor de varias sociedades de inversión registradas a las que prestan servicios de asesoramiento las filiales de Natixis Investment Managers. Natixis Distribution, LLC se encuentra en 888 Boylston Street, Suite 800, Boston, MA 02199-8197. Miembro FINRA, SIPC. 800-225-5478 im.natixis.com .

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que son, o pueden ser consideradas, declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre nuestras creencias o expectativas, son "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, con sus modificaciones. Estas afirmaciones pueden identificarse con términos de previsión como "esperar", "estimar", "intención", "planear", "pretender", "creer", "anticipar", "puede", "debería", "podría", "continuar", "proyectar", "oportunidad", "predecir", "haría", "potencial", "futuro", "previsión", "garantizar", "asumir", "probable", "objetivo" o afirmaciones similares o variaciones de dichos términos.

Nuestras declaraciones prospectivas se basan en una serie de expectativas, suposiciones y proyecciones sobre la empresa y los mercados en los que operamos, no son garantía de resultados o rendimientos futuros, e implican riesgos e incertidumbres considerables, incluidas las suposiciones y proyecciones relativas a nuestros activos gestionados, entradas y salidas netas de activos, flujos de caja operativos, planes de negocio y capacidad de endeudamiento, para todos los períodos futuros. Todas nuestras declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de esta presentación. La empresa no puede garantizar que dichas expectativas o declaraciones prospectivas sean correctas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente.

Nuestro negocio y nuestras declaraciones prospectivas implican importantes riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, incluidos los que se comentan en los apartados "Factores de riesgo" y "Análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección" de nuestro Informe Anual de 2021 en el formulario 10-K, complementado por nuestras presentaciones periódicas ante la Comisión del Mercado de Valores (la "SEC"), así como los siguientes riesgos e incertidumbres derivados de (i) cualquier reducción de nuestros activos gestionados; (ii) las condiciones económicas, políticas y pandémicas generales, tanto nacionales como mundiales; (iii) la incapacidad de lograr los beneficios esperados de nuestras transacciones estratégicas; (iv) los efectos actuales de la pandemia de COVID-19 y la perturbación económica mundial asociada; (v) retirada, renegociación o rescisión de los acuerdos de asesoramiento en materia de inversión; (vi) daños a nuestra reputación; (vii) incapacidad de satisfacer los pactos financieros y los pagos relacionados con nuestro endeudamiento; (viii) incapacidad de atraer y retener al personal clave; (ix) desafíos derivados de la competencia a la que nos enfrentamos en nuestro negocio; (x) acontecimientos adversos relacionados con subasesores no afiliados; (xi) cambios negativos en las relaciones clave de distribución; (xii) interrupciones o fallos en la prestación de servicios tecnológicos críticos por nuestra parte o por parte de terceros; (xiii) riesgo de pérdidas en nuestras inversiones; (xiv) falta de capital suficiente en condiciones satisfactorias; (xv) acontecimientos normativos y jurídicos adversos; (xvi) incumplimiento de las directrices de inversión u otros requisitos contractuales; (xvii) litigios civiles e investigaciones o procedimientos gubernamentales adversos; (xviii) cambios desfavorables en las leyes o limitaciones fiscales; (xix) la volatilidad asociada a nuestras acciones ordinarias; (xx) la imposibilidad de repartir dividendos trimestrales en acciones ordinarias; (xxi) ciertas disposiciones de gobierno corporativo en nuestra carta y estatutos; (xxii) pérdidas o costes no cubiertos por el seguro; (xxiii) el deterioro del fondo de comercio o de los activos intangibles; y otros riesgos e incertidumbres. La aparición o el cambio adverso de uno o varios de los factores de riesgo o de los riesgos e incertidumbres mencionados anteriormente en nuestro Informe Anual de 2021 en el Formulario 10-K y en nuestros otros informes periódicos presentados ante la SEC podría afectar de forma sustancial y adversa a nuestras operaciones, resultados financieros, flujos de caja, perspectivas y liquidez.

Algunos otros factores que pueden afectar a nuestras operaciones continuas, perspectivas, resultados financieros y liquidez, o que pueden hacer que los resultados reales difieran de dichas declaraciones prospectivas, se discuten o se incluyen en los informes periódicos de la empresa presentados ante la SEC y que están disponibles en nuestro sitio web en www.virtus.com en "Relaciones con los inversores". Le recomendamos que considere detenidamente todos estos factores.

La empresa no se compromete ni tiene previsto actualizar o revisar dichas declaraciones prospectivas para reflejar los resultados reales, los cambios en los planes, las suposiciones, las estimaciones o las proyecciones, o cualquier otra circunstancia que se produzca después de la fecha de este comunicado, incluso si dichos resultados, cambios o circunstancias dejan claro que cualquier información prospectiva no se realizará. Si en el futuro se producen declaraciones o divulgaciones públicas por nuestra parte que modifiquen o afecten a cualquiera de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado o que lo acompañen, se considerará que dichas declaraciones o divulgaciones modifican o sustituyen a las declaraciones de este comunicado.

1 A 30 de septiembre de 2022. Los activos bajo gestión (AUM) incluyen el tamaño de la negociación (capital) de las cuentas gestionadas por separado por AlphaSimplex (que no sean cuentas superpuestas) para las que el cliente ha elegido financiar el capital de la estrategia de forma parcial. Esta medida de AUM no se corresponde con el AUM reglamentario.2 Calificación global derivada de la media ponderada de las métricas de calificación Morningstar a 3, 5 y 10 años (si procede); otras calificaciones basadas en los rendimientos ajustados al riesgo.3 Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2022 clasificó a Natixis Investment Managers como la 18ª mayor gestora de activos del mundo en función de los activos gestionados a 31 de diciembre de 2021.4 Los activos bajo gestión ("AUM") de las entidades afiliadas actuales medidos a 30 de junio de 2022 son de 1,2 billones de dólares (1,1 billones de euros). Los AUM, tal y como se han comunicado, pueden incluir los activos nocionales, los activos atendidos, los activos brutos, los activos de las entidades afiliadas de propiedad minoritaria y otros tipos de AUM no regulados gestionados o atendidos por empresas afiliadas con Natixis Investment Managers.

Logo - enlace

View original content: enlace