Vizetto Inc. cierra una ronda de financiación de capital semilla sobresuscrita

- Vizetto Inc. recauda más de 3 millones de dólares en una ronda de financiación de capital semilla sobresuscrita

Los fondos recaudados se utilizarán para desarrollar Reactiv SUITE, la principal herramienta que permite el trabajo en equipo remoto desde cualquier parte del mundo

TORONTO, 30 de abril de 2020 /CNW/ - Vizetto Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2790835-1&h=3616349358&u....], la compañía que está cambiando la forma en que el mundo se comunica, ha anunciado hoy que ha cerrado una ronda de capital semilla de 3 millones de dólares sobresuscrita codirigida por OW Toad, Florida Funders [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2790835-1&h=2452597173&u...] y Hudson Valley Equity Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2790835-1&h=354312902&u=...]. Además, una variedad de empresas familiares y fondos de inversión corporativos estratégicos también participaron en la ronda.

"El hecho de que nuestra ronda de capital semilla se sobresuscribiese, y la respuesta positiva que inversores y socios tienen con nuestros productos es prueba de la visión de la compañía a largo plazo y los principios sobre los que se fundó", dijo Av Utukuri, consejero delegado y fundador de Vizetto Inc. "Reactiv SUITE tiene la oportunidad de ser la solución para que las compañías operen y hagan negocios globalmente, reduzcan el viaje y permitan a los miembros del equipo ser productivos sin tener que comprometer las restricciones de seguridad establecidas para el futuro cercano".

Vizetto Inc. utilizará principalmente los fondos para seguir desarrollando Reactiv SUITE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2790835-1&h=1371942585&u...], la principal herramienta que está rediseñando cómo se realizan las presentaciones y habilitando un marco de trabajo remoto desde cualquier parte del mundo. Reactiv SUITE está revolucionando la forma en que los profesionales expresan sus ideas, mientras permiten audiencias pasivas para convertirse en participantes e interactuar como equipo. Esta herramienta transforma las reuniones diarias resultantes en una mayor implicación y productividad en la organización.

"Todos estamos teniendo problemas con las reuniones y presentaciones remotas. Y muchos no pueden firmar documentos importantes o están utlizando improvisaciones concertadas que no son nada seguras. Reactiv SUITE elimina todo eso y no desperdicia su tiempo", dijo la autora canadiense reconocida internacionalmente Margaret Atwood, una inversora y asesora estratégica. "Crear, reunirse, presentar, explicar, marcar, definir en el aire, concluir: todo está frente a ti. Pueden acceder fácilmente, manipular y discutir contenido e ideas trazadas por todos los tipos de medios, y en un nanosegundo puede registrar y ejecutarse con seguridad, también. Esto es una revolución y un ahorrador de energía, su energía, la energía del mundo. Es esencial para la nueva era en la que estamos y para el nuevo mundo en el que estamos a punto de entrar. No hay marcha atrás".

El ecosistema Reactiv SUITE ha estado bajo desarrollo durante casi cuatro años, con numerosas patentes presentadas. Incluye STAGE (rediseña la forma de contar la historia), SCRIBBLE (rediseña la creación y brainstorming) y HUDDLE (rediseña cómo se colabora virtualmente). Estas herramientas se combinan para ofrecer una forma totalmente nueva de colaborar que hace que las sesiones de videoconferencia parezcan anticuadas y rudimentarias. En el entorno global de hoy, se necesitan más que nunca nuevas maneras de expresar nuestras ideas en el mundo para hacer negocios.

Vizetto Inc. también utilizará los fondos para contratar a personal adicional para respaldar las ventas y desarrollo de producto de Reactiv SUITE para 2021, así como expandir las operaciones en Florida con la apertura de una nueva oficina.

"Vizetto encaja perfectamente con la cartera de inversión de Florida Funders ya que aborda la actual demanda de mercado para una plataforma integrada, en tiempo real e implicadora para que las compañías interactúen dentro de la organización, un problema que hemos visto con otras plataformas de comunicación remotas durante el COVID-19", dijo Tom Wallace, socio gerente de Florida Funders, una firma de capital de riesgo hibrida que ofrece capital de fase temprana. "Reactiv SUITE es la solución ideal y como próximo eje de inicio, Florida ofrece a Vizetto una oportunidad única de implicarse con las grandes corporaciones basadas en el estado, que necesitan urgentemente esta plataforma".

Thomas Schneck, de Hudson Valley Equity, dijo: "Reactiv SUITE es la única plataforma que he conocido que me hace sentirme como si estuviera en la misma sala, con mi equipo virtual. Puedo implicarme, discutir y marcar contenido y datos sin esfuerzo; mi mensaje puede verse de forma tan clara y efectiva como si estuviese cara a cara. No hay otro producto como este en el mercado".

Reactiv SUITE ya se está distribuyendo por los socios de canal globales y está en fase de ensayo para la implementación global con muchas compañías Fortune 500.

Acerca de Vizetto Inc.

Vizetto es una compañía de software canadiense y desarrollador de Reactiv SUITE. Este ecosistema basado en software rediseña cómo las personas presentan el contenido, se implica con audiencias pasivas para convertirles en participantes activos y permite el trabajo de equipo desde cualquier persona y lugar.

Acerca de Florida Funders

Florida Funders es un fondo de capital de riesgo híbrido y una plataforma de inversión de fase temprana dirigida por un equipo de inversores, innovadores y altos ejecutivos centrados en transformar Florida desde el Estado del Sol al Estado de Inicio. Impulsamos la inversión utilizando a nuestra comunidad de inversores, red de socios y una plataforma única que ofrece transparencia, impulsa la comunicación y empodera las relaciones estratégicas. Para más información sobre Florida Funders, visite www.floridafunders.com. Manténgase al día de las últimas noticias sobre Florida Funders en Facebook, Twitter y LinkedIn.

