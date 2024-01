Voyager Space y Airbus finalizan la empresa conjunta Starlab Space LLC

(Información remitida por la empresa firmante)

Las empresas de exploración espacial ultiman la creación de una empresa conjunta transatlántica y alcanzan un hito crítico en el programa

DENVER, 9 de enero de 2024/PRNewswire/ -- Voyager Space (Voyager) y Airbus, líderes mundiales en exploración espacial, han anunciado hoy que han completado la transacción para crear Starlab Space LLC, una empresa conjunta transatlántica que diseñará, construirá y operará la estación espacial comercial Starlab. Junto con la ejecución de la empresa conjunta, el equipo de Starlab completó la Revisión de Definición del Sistema (SDR) a nivel de estación, un hito crítico que evalúa la responsabilidad técnica y programática del programa.

"Nuestras miras están puestas en impulsar la revolución del espacio comercial, y está muy claro que estamos liderando el camino hacia la órbita terrestre baja comercial", declaró Matthew Kuta, presidente de Voyager Space. "A través de nuestra empresa conjunta con Airbus, los acuerdos de colaboración con Northrop Grumman y Hilton, y el éxito continuo en el cumplimiento de hitos críticos, Starlab está estableciendo el nuevo estándar para el espacio comercial".

En agosto de 2023, Voyager y Airbus anunciaron por primera vez un acuerdo para formar una empresa conjunta transatlántica que apoye una presencia humana continua en la órbita terrestre baja y una transición fluida de las oportunidades científicas y de investigación en microgravedad en la era posterior a la Estación Espacial Internacional. En octubre de 2023, Voyager anunció un acuerdo de colaboración con Northrop Grumman para desarrollar una tecnología de encuentro y acoplamiento totalmente autónoma para la nave espacial Cygnus de Northrop Grumman y proporcionar servicios de reabastecimiento de carga para Starlab.

"La Estación Espacial Internacional inspiró la cooperación mundial a un nivel nunca imaginado posible en el espacio", declaró Jean-Marc Nasr, director de Sistemas Espaciales de Airbus. "Starlab no será diferente. Esta empresa conjunta consolida nuestro compromiso inquebrantable de reimaginar el futuro del espacio comercial junto con Voyager, anclando Starlab a las ambiciones europeas y americanas y siendo pioneros en el futuro de la humanidad en el espacio".

Además de la entidad estadounidense, que está autorizada a operar en Estados Unidos y con las agencias gubernamentales de ese país, se espera que Starlab cuente con una empresa conjunta afiliada en Europa para prestar servicios directamente a la Agencia Espacial Europea y a las agencias espaciales de sus Estados miembros.

Nanoracks LLC, parte del Segmento de Exploración de Voyager, recibió de la NASA en diciembre de 2021 el mayor de los tres Acuerdos de la Ley Espacial de Destinos LEO Comerciales para crear Starlab, una estación espacial de vuelo libre con tripulación continua para servir a la NASA y a una base de clientes global de agencias espaciales e investigadores. El equipo de Starlab ha avanzado a través de múltiples hitos en el último año, incluyendo la finalización con éxito de la SDR y la finalización anticipada tanto del parque científico en órbita como de la Revisión de Requisitos del Sistema a nivel de estación.

Acerca de Starlab Space

Starlab Space LLC es una empresa conjunta transatlántica entre Voyager Space y Airbus que diseña, construye y explotará la estación espacial comercial Starlab. Starlab dará servicio a una base mundial de clientes formada por agencias espaciales, investigadores y empresas, garantizando una presencia humana continuada en la órbita terrestre baja y una transición fluida de la ciencia y la investigación en microgravedad de la Estación Espacial Internacional a la nueva era de la estación espacial comercial.

Para más información sobre Starlab, visite su página web www.starlab-space.com y síganos en las redes sociales @Starlab_Space ( X, Instagram) y @Starlab ( Linkedin).

