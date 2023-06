Vue International y Cinionic impulsan el cine sostenible en Italia en The Space Cinemas

(Información remitida por la empresa firmante)

Proyección láser de Cinionic para reducir la huella de carbono y mejorar la experiencia de los espectadores

KORTRIJK, Bélgica, 20 de junio de 2023/PRNewswire/ -- Cinionic, líder en cine láser, y The Space Cinemas, una división de Vue International, anuncian planes para llevar la proyección láser de Cinionic a 114 pantallas de toda Italia. El cambio al láser forma parte de una iniciativa más amplia de The Space para reducir el consumo total de energía de los cines, en línea con el plan de recuperación de Italia. La proyección láser es la opción ecológica para la tecnología de presentación cinematográfica actual gracias a un menor consumo de electricidad, la eliminación de residuos de consumibles y una menor huella de carbono.

La decisión de The Space Cinemas, uno de los principales circuitos cinematográficos de Italia con 362 salas repartidas en 36 ubicaciones, de pasarse al láser representa un importante cambio hacia la sostenibilidad en el cine de la región. La empresa fue meticulosa a la hora de seleccionar un socio que pudiera cumplir sus requisitos y apoyar la transición a un negocio cinematográfico más ecológico. El equipo de Cinionic colaboró estrechamente con The Space para realizar pruebas in situ, analizar datos y ajustar la combinación de tecnologías para garantizar que el proyecto cumpliera las directrices técnicas precisas comprometidas con el gobierno italiano.

"Creemos firmemente que las grandes historias deben vivirse de un modo especial, en un lugar especial. El cine es sin duda ese lugar especial", indicó Francesco Grandinetti, director general de The Space Cinema. "Desconectarnos del mundo exterior para vivir dos horas de pura magia es la invitación que hacemos a nuestro público, y con la nueva tecnología Cinionic en nuestras salas ahora podemos ofrecer a todos los aficionados la oportunidad de disfrutar de una inmersión total en la experiencia única de la gran pantalla, y hacerlo además de una forma más sostenible para el medio ambiente".

Para esta iniciativa, The Space necesitaba un socio tecnológico que hiciera hincapié en la sostenibilidad junto con el cine de alta calidad, lo que encaja perfectamente con el compromiso de Cinionic de construir un futuro más brillante y ecológico para el cine. La cartera de productos láser de Cinionic, líder en el mercado, con una gama completa de modelos 2K y 4KBarco Serie 4, permitió al circuito desplegar una pila tecnológica que se ajustaba a las necesidades únicas de cada una de sus salas.

"El público de hoy espera más cuando va al cine", afirmó Wim Buyens, consejero delegado de Cinionic. "Quieren ser sorprendidos, experimentar algo especial que no pueden conseguir en ningún otro sitio. Con la proyección láser de Cinionic, The Space Cinemas ofrece a los espectadores italianos un cine excepcional que es sostenible para el planeta y sus operaciones".

El acuerdo con The Space se basa en una larga historia entre Cinionic, a través de su fundador Barco, y Vue International. La instalación de la proyección láser en los cines The Space está en marcha y se espera que continúe hasta el año que viene.

Acerca de Cinionic Cinionic, una empresa de Barco, se fundó en 2018 con el compromiso de crear un nuevo estándar visual y hacer avanzar la industria del cine. Los servicios mejorados y las soluciones tecnológicas preparadas para el futuro de Cinionic proporcionan experiencias cinematográficas convincentes. La cartera de tecnología de clase mundial de la compañía incluye proyectores láser galardonados, HDR, servidores multimedia integrados y experiencias de cine premium, entre otras innovaciones. Cinionic cuenta con oficinas en Bélgica, Estados Unidos, México, Australia y Hong Kong.Visite www.cinionic.com si desea disponer de más información.

Acerca de The SpaceEl circuito The Space fue adquirido por Vue International en noviembre de 2014 y consta de 36 cines con 362 pantallas y una cuota de mercado de taquilla del 19,1% (Gbor, Año hasta la fecha 2023), el segundo circuito más grande de Italia. El circuito se compone de modernos multicines de última generación, todos ellos con butacas de estadio, y del emblemático cine Moderno de Roma, que acoge muchos de los estrenos cinematográficos más destacados de Italia.

