Vulcan Value Partners anuncia cambios en el equipo de investigación

BIRMINGHAM, Alabama, 30 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Vulcan Value Partners se complace en anunciar varios cambios en el equipo de Investigación que mejorarán la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Los analistas sénior McGavock Dunbar, Hampton McFadden, Stephen Simmons y Jim Falbe han sido nombrados gestores de cartera para todas las estrategias de Vulcan. Junto con C.T. Fitzpatrick, los gestores de cartera seguirán prestando servicio como analistas de renta variable y gestionando de forma conjunta todas las carteras de Vulcan. Su nombramiento como gestores de cartera refleja adecuadamente sus funciones actuales y la estructura del equipo de investigación de Vulcan.

Vulcan Value Partners también se complace en anunciar que Colin Casey y Andrew Loftin han sido ascendidos de analistas adjuntos a analistas de renta variable. Colin y Andrew se incorporaron a Vulcan en 2017 como parte del Programa de Analistas Adjuntos y sus aportaciones han mejorado significativamente la productividad del equipo de investigación.

Finalmente, Vulcan Value Partners se complace en anunciar el nombramiento de McGavock Dunbar como director de investigación. McGavock ha sido analista de renta variable en Vulcan desde 2010 y su nuevo cargo es un reconocimiento formal del papel que ha desempeñado a efectos prácticos durante muchos años. Las responsabilidades de McGavock como analista de renta variable y gestor de cartera seguirán siendo las mismas. Además, será responsable de la administración del departamento de Investigación, de la negociación y del Programa de Analistas Adjuntos.

"Mac se incorporó a Vulcan Value Partners hace una década y es un destacado analista y gestor de cartera. Por iniciativa propia nos ha ayudado a organizarnos mejor y ha jugado un papel importante ayudándonos mejorar tanto la calidad como la cantidad de nuestro trabajo. Nuestra productividad en investigación nunca ha sido tan alta, y Mac es uno de los principales motivos de ello", dijo C.T. Fitzpatrick, director de Inversiones y consejero delegado de Vulcan.

"Estoy agradecido por el reconocimiento de mis aportaciones al equipo y me siento honrado de continuar prestando servicio a nuestros socios y a la empresa en este cargo. La prioridad de Vulcan durante muchos años ha sido la creación de una organización sostenible. La estructura actual de nuestro equipo refleja el enorme progreso que hemos logrado", dijo McGavock Dunbar, director de Investigación.

Acerca de Vulcan Value Partners

Vulcan Value Partners fue fundada por C.T. Fitzpatrick en 2007 y tiene su sede en Birmingham (Alabama). A 31 de diciembre de 2019, la empresa gestionaba aproximadamente 15.300 millones de dólares estadounidenses en activos para varios clientes, entre los que se incluyen dotaciones, fundaciones, planes de pensiones y gestores de patrimonios familiares, además de varios fondos combinados. Las cinco estrategias de inversión de Vulcan Value Partners están clasificadas en el 1% más alto de sus comparables desde su creación el 31 de diciembre de 2019. La empresa es una compañía de inversiones centrada en la investigación que gestiona estrategias de renta variable, entre las que se incluyen Large Cap Value y Small Cap Value. Todas las estrategias de Vulcan Value Partners se gestionan con una única filosofía de inversión centrada en comprar empresas de alta calidad que se negocian con un descuento sobre el valor intrínseco. Vulcan Value Partners es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos según la Ley de Asesoría sobre Inversiones de 1940.

La estrategia Large Cap invierte en empresas con mayores capitalizaciones de mercado mientras que la estrategia Small Cap invierte en empresas con capitalizaciones de mercado más pequeñas. La posición principal en cualquiera de las dos estrategias es el 5%, por lo que teóricamente nuestros clientes poseerían títulos de 20 compañías diversificadas en varios sectores. Es muy raro que haya suficientes empresas con suficiente descuento para garantizar este nivel de concentración, por lo que la concentración variará con la relación precio/valor. Las estrategias Focus y Focus Plus invierten en empresas con una mayor capitalización de mercado. Estas estrategias se componen de carteras muy concentradas; normalmente tienen entre siete y catorce compañías.

Los rendimientos del pasado no son garantía de los resultados futuros y puede que no alcancemos nuestro objetivo de retorno. No se debe asumir que las recomendaciones hechas en el futuro serán rentables o igualarán los rendimientos pasados de las estrategias anteriores. Puede haber condiciones de mercado o económicas que afecten a nuestro rendimiento o al de nuestros puntos de referencia relevantes. Vulcan compra posiciones concentradas para nuestras carteras, con una media del 5% en nuestras carteras modelo, lo que puede hacer que nuestro rendimiento sea más volátil que el de nuestros índices de referencia y, como resultado, nuestro rendimiento puede desviarse de un índice de forma positiva o negativa. Nos centramos en la apreciación del capital a largo plazo, por lo que nuestros clientes deberían considerar al menos un horizonte temporal de cinco años para las inversiones con Vulcan.

Nota 1: Large Cap, Focus y Focus Plus Composites de Vulcan Value Partners frente al grupo comparable de eVestment US Large Cap Value Equity para el periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2019 desde su creación a fecha de 21 de enero de 2020. Small Cap Composite de Vulcan Value Partners frente al grupo comparable de eVestment US Small Cap Value Equity para el periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2019 desde su creación a fecha de 21 de enero de 2020. All Cap Composite de Vulcan Value Partners frente al grupo comparable de eVestment US All Cap Value Equity para el periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2019 desde su creación a fecha de 21 de enero de 2020. Esta información complementa a la de Large Cap Composite, Focus Composite, Focus Plus Composite, Small Cap Composite y All Cap Composite.

