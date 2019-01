Walgreens Boots Alliance y Microsoft establecen una asociación estratégica para transformar la atención sanitaria (2)

Publicado 16/01/2019 13:24:03 CET

WBA migrará sus plataformas de TI a Microsoft

A través de este acuerdo, Microsoft se convierte en el proveedor estratégico de sistemas de computación en la nube de WBA, y WBA planea migrar la mayoría de la infraestructura de TI de la empresa a Microsoft Azure. Esto abarcará nuevas plataformas de transformación en los servicios empresariales, farmacéuticos y de ventas minoristas; nuevas capacidades en datos y analíticas, así como ciertas aplicaciones y sistemas existentes. La compañía también planea implementar Microsoft 365 a más de 380.000 empleados y tiendas en todo el mundo, lo que va a permitir contar con las herramientas para aumentar la productividad, la seguridad avanzada, la colaboración interna y la interacción con el cliente.

La transición de WBA a la plataforma de Microsoft permitirá a WBA acelerar la introducción de sus productos en el mercado, obtener conocimientos y perspectivas más amplias de los clientes, y en definitiva prestar atención, productos y servicios mejores y más personalizados a sus clientes y comunidades. Además, el cambio a Microsoft Azure acelera la modernización y la rentabilidad de la tecnología usada en toda la empresa WBA.

Acerca de Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance es la primera empresa mundial de salud y bienestar basada en el negocio de las farmacias y el mayor destino minorista para la compra de artículos de uso cotidiano, sanitarios y farmacéuticos de Estados Unidos y Europa. Walgreens Boots Alliance y las empresas en las que tiene inversiones, según el método contable de participación, tienen presencia en más de 25 países y emplean a más de 415.000 personas.

La cartera de marcas comerciales y de ventas minoristas de la empresa incluye Walgreens, Duane Reade, Boots y Alliance Healthcare, así como marcas de productos sanitarios y de belleza cada vez más presentes en todo el mundo como No7, Soap & Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP y Botanics.

Walgreens Boots Alliance se enorgullece de ser una fuerza positiva que aprovecha muchas décadas de experiencia y su escala internacional para cuidar a las personas y al planeta a través de numerosas iniciativas de responsabilidad y sostenibilidad social que tienen un impacto en la salud y el bienestar de millones de personas.

Puede consultarse más información sobre la empresa en www.walgreensbootsalliance.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2347141-1&h=2298576071&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2347141-1%26h%3D3369241131%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.walgreensbootsalliance.com%2F%26a%3Dwww.walgreensbootsalliance.com&a=www.walgreensbootsalliance.com].

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite la transformación digital en la era de la computación inteligente en la nube y la computación inteligente periférica. Su misión es capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para alcanzar mayores logros.

