Weichai Power obtiene la certificación EFQM de siete estrellas

(Información remitida por la empresa firmante)

WEIFANG, China, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Weichai Power recibió recientemente la certificación RbE de siete estrellas de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), convirtiéndose en la primera empresa del sector de fabricación de equipos de alta gama de China en lograr este prestigioso reconocimiento mundial. Esta certificación acredita que Weichai Power se ha consolidado como una empresa líder en la fabricación global en aspectos como la gestión de la calidad, la excelencia operativa y el desarrollo sostenible.

El premio EFQM Global Award es uno de los tres principales galardones de calidad del mundo y un referente internacional fundamental para medir la gobernanza corporativa y las capacidades de desarrollo a largo plazo. Entre sus marcos, reconocidos por EFQM (RbE), se encuentra un sistema de evaluación de la madurez con estrellas, donde siete estrellas representan el nivel más alto. Esta calificación indica que una empresa posee un modelo de gestión excepcional, estable, sostenible y replicable de clase mundial, y constituye el máximo reconocimiento de las capacidades operativas integrales de una empresa.

Desde que adoptó el Modelo de Excelencia EFQM en 2021, Weichai Power se ha comparado continuamente con estándares de clase mundial, perfeccionando profundamente su Sistema de Gestión de Calidad WOS. La empresa ha integrado la innovación, la transformación y el desarrollo sostenible, verde y bajo en carbono en su estrategia de alto nivel, fomentando una cultura corporativa de innovación, resiliencia y valor compartido, y construyendo un ecosistema de excelencia operativa distintivo y en constante evolución. En los últimos años, Weichai ha implementado este sistema de gestión en toda la cadena de I+D, producción, suministro, ventas y servicio. La empresa ha acelerado su transformación verde, inteligente, ecológica y global, consolidando sus ventajas principales en tecnología, calidad, gestión y costes. También ha profundizado la colaboración sinérgica y mutuamente beneficiosa en toda la cadena industrial y ha puesto en práctica la filosofía "Somos Uno". Mediante una excelente gobernanza, Weichai cumple con sus responsabilidades y crea valor, trabajando con sus cinco principales grupos de interés —incluidos clientes, empleados y socios— para construir conjuntamente un nuevo paradigma para el desarrollo a largo plazo.

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