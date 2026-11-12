Werfen lanza una campaña de agradecimiento a profesionales clínicos y laboratorios por su 60 aniversario

A través del cortometraje "Thank You", con pacientes reales, la campaña visibiliza el impacto del diagnóstico in vitro (IVD), clave en el 70% de las decisiones médicas a nivel mundial y fundamental para la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes

El lanzamiento coincide con el 60 aniversario de la compañía, consolidando una trayectoria de seis décadas hasta el liderazgo internacional en sus cinco áreas clínicas de diagnóstico especializado

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El diagnóstico in vitro (IVD) juega un papel crucial en las decisiones clínicas que salvan vidas. Para reconocer y agradecer la labor diaria de los profesionales sanitarios y los equipos de laboratorio que lo hacen posible, nace la iniciativa 'Thank you'. Impulsada por Werfen con motivo de su 60 aniversario, se trata de la primera campaña corporativa de la compañía, centrada en su propósito de contribuir a mejorar la atención al paciente a través de diagnósticos especializados innovadores y fiables.

En la actualidad, el IVD condiciona cerca del 70% de las decisiones clínicas a nivel mundial, desde confirmar la compatibilidad en un trasplante de riñón, hasta la detección de enfermedades crónicas o el monitoreo de pacientes durante cirugías cardiacas de alta complejidad. Sin embargo, la labor analítica se desarrolla en gran medida en la sombra.

Con esta campaña, cuyo elemento central es un cortometraje documental disponible en https://www.werfen.com/thankyou, Werfen busca poner en valor el impacto directo de contar con datos fiables y a tiempo, tanto en el momento de la detección, como en el manejo continuado de las enfermedades y en la calidad de vida, con foco en mejorar la atención al paciente a través de la precisión diagnóstica.

La voz del paciente y la dimensión real del diagnóstico

La campaña recoge los testimonios de pacientes reales que han atravesado procesos de salud complejos. A través de sus historias, los pacientes expresan su agradecimiento a los equipos sanitarios que interpretaron los resultados de sus pruebas y aportaron la claridad necesaria para decidir el camino terapéutico adecuado.

Desarrollada en colaboración con asociaciones de pacientes y organizaciones sin ánimo de lucro, la iniciativa da visibilidad a la relevancia del diagnóstico en más de una decena de patologías como el lupus, la talasemia, la hemofilia, los episodios de trombosis, la artritis reumatoide, la cirugía cardiaca compleja o los trasplantes renales y hepáticos. Todas ellas, condiciones médicas severas que representan las cinco áreas clínicas de alta especialización de Werfen: Coagulación, Acute Care Diagnostics, Transfusión, Autoinmunidad y Trasplante.

En palabras de Alejandro Risso, CEO de Werfen: "Hace 60 años, Werfen nació con la vocación de estar al lado de los profesionales sanitarios en momentos que marcan un antes y un después enla vida de los pacientes. Nuestra responsabilidad es proporcionar la máxima precisión analítica para que los profesionales puedan tomar decisiones con total confianza cuando más importa". A lo que añade: "Detrás de cada diagnóstico hay conocimiento, experiencia, precisión y, sobre todo, personas comprometidas con mejorar y salvar vidas. Con esta campaña queremos ponerlas en primer plano y darles las gracias por una labor que, después de 60 años, continúa dando sentido a la nuestra".

Seis décadas de compromiso con el diagnóstico especializado

El lanzamiento coincide con la conmemoración de los 60 años de trayectoria de la compañía. Fundada en Barcelona en 1966, Werfen ha evolucionado hasta consolidarse como un grupo multinacional especializado en IVD presente en más de 30 países, con capacidad propia de I+D y centros de producción en Europa y Estados Unidos.

A lo largo de este periodo, la empresa ha afianzado su presencia internacional mediante la expansión comercial directa en mercados clave como Estados Unidos y China, sumada a la integración progresiva de firmas especializadas en sus distintas áreas clínicas. Este proceso culminó en 2024 con la decisión estratégica de concentrar todos sus recursos e investigación en el diagnóstico in vitro, reafirmando así su compromiso de seguir aportando mayor certeza a la comunidad científica y médica.

La innovación ha sido uno de los pilares de Werfen a lo largo de sus 60 años de historia. Fruto de este compromiso, en 2025 la compañía destinó 190 millones de euros a la investigación y desarrollo para seguir impulsando avances en la ciencia del diagnóstico in vitro.

En un ámbito donde el rigor científico, la relevancia clínica y la fiabilidad son fundamentales, Werfen combina innovación, experiencia y talento para ofrecer diagnósticos más eficaces que ayudan a laboratorios, hospitales, médicos y profesionales sanitarios a tomar mejores decisiones clínicas y a mejorar la calidad de vida de las personas.

Sobre Werfen

Fundada en 1966, Werfen es un desarrollador, fabricante y distribuidor mundial de instrumentos de diagnóstico especializado, reactivos relacionados, células de trabajo de automatización y soluciones de gestión de datos para uso principalmente en hospitales y laboratorios clínicos independientes. Las líneas de negocio de la compañía incluyen Coagulación, Acute Care Diagnostics, Transfusión, Autoinmunidad y Trasplante. Con una plantilla de más de 7.130 personas, Werfen opera directamente en más de 30 países y en más de 100 territorios a través de distribuidores. Para más información, visite werfen.com.

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