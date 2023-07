Westport publicará los resultados financieros del segundo trimestre de 2023 el martes 8 de agosto de 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, BC, 17 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) anuncia que publicará los resultados financieros del segundo trimestre de 2023 el martes 8 de agosto de 2023, después del cierre del mercado. El miércoles 9 de agosto de 2023 se llevará a cabo una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados financieros y otros desarrollos corporativos.

Hora: 10:00 a.m. ET (7:00 a.m. PT)Tel: 1-416-764-8688 o llamada gratuita en el 1-888-390-0546Webcast: https://investors.wfsinc.com

Para unirse a la llamada de conferencia sin la asistencia de un operador, las personas que llaman pueden registrarse hasta 60 minutos antes del evento e ingresar su número de teléfono a través de esta URL de RapidConnect: https://emportal.ink/3CS4AcH y recibir una devolución de llamada automática instantánea.

Reproducir conferencia telefónica y webcast

Para acceder a la reproducción de la llamada de conferencia, marque 1-888-390-0541 (sin cargo en Canadá y Estados Unidos) o 1-416-764-8677 con el código de acceso 290775#. La repetición telefónica estará disponible hasta el 23 de agosto de 2023.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport Fuel Systems, estamos impulsando la innovación para impulsar un futuro más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustible para combustibles limpios y bajos en carbono, como gas natural, gas natural renovable, propano e hidrógeno para la industria del transporte mundial. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia de combustible requeridos por las aplicaciones de transporte y los beneficios ambientales que abordan los desafíos del cambio climático y la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Suramérica, servimos a nuestros clientes en más de 70 países con marcas de transporte líderes a nivel mundial. En Westport Fuel Systems, pensamos en el futuro. Para obtener más información, visite www.wfsinc.com .

Consultas de inversores: Relaciones para inversores, T: +1 604-718-2046, E: invest@wfsinc.com

