WISE, de la Qatar Foundation, anuncia su e-Book especial

Se titula Education Disrupted, Education Reimagined - Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond

DOHA, Qatar, 22 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- WISE, grupo de presión de formación mundial de la Qatar Foundation, en asociación con el Salzburg Global Seminar y Diplomatic Courier, se complace al anunciar el lanzamiento oficial de un e-Book especial titulado: Education Disrupted, Education Reimagined - Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond.

La edición especial del e-Book se ha creado en tiempo real, como WISE, en asociación con el Salzburg Global Seminar, reuniendo a los principales accionistas y líderes en formación procedentes de 98 países en una serie de tres partes de conferencias mundiales destinadas a reunir a la comunidad de la educación mundial. El resultado es un registro histórico contemporáneo sobre cómo las escuelas, ONGs, gobiernos y organizaciones internacionales han respondido a los cierres de las escuelas durante la crisis y cómo intentan usar la crisis como resorte para reimaginar - e incluso transformar - la educación en sus comunidades y en sus países.

El e--Book ofrece una oportunidad para que una audiencia mundial sea consciente y tenga sentido acerca de lo que ha sucedido, pero también ofrece una base de ideas para algunos de los principales pensadores de formación del mundo.

"Esperamos que con esta publicación proporcionemos a la comunidad de la educación un punto de referencia desde la crisis en lo que respecta a la investigación del futuro, además de saber hasta dónde puede crecer la innovación", afirmó el doctor Asmaa Al-Fadala, editor de la publicación y director de investigación y desarrollo de contenido de WISE.

Entre sus contribuyentes están incluidos:

-- Su Excelencia Sheikha Hind bint Hamad Al-Thani -- El Honorable Gordon Brown -- Marc A. Brackett -- Andreas Schleicher -- Stefania Giannini -- Manos Antoninis -- Olli-Pekka Heinonen

Si desea descargar la edición digital del libro, haga click aquí [https://www.wise-qatar.org/special-edition-e-book-education-...].

Escriba un e-mail a media@wise.org.qa[mailto:media@wise.org.qa] para recibir más información o solicitar apariciones de expertos en los medios.

WISE está hospedando además una sesión virtual durante la celebración de la Global Goals Week, el 29 de septiembre a las 3:30PM (GMT+3) para lanzar el e-book. Seis de los autores del e-book debatirán acerca del futuro de la formación en un mundo post-COVID-19 durante esta sesión de panel.

Puedes registrarte para la sesión aquí [http://qf.org.qa/webinar/education-disrupted].

Acerca de WISE: WISE es una plataforma internacional multi-sectorial para pensamiento creativo, debate y acción decidida. WISE se ha establecido así misma como una referencia mundial en las nuevas aproximaciones para la formación. A través de su reunión bianual y de unos programas en marcha, WISE promociona la innovación y construcción del futuro de la formación por medio de la colaboración.

