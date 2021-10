Wondershare y el nuevo iOS 15: mejor juntos

Los productos de Wondershare no sólo son compatibles con iOS 15, sino que son más eficientes con la incorporación de Live Text y Cross-App Drag and Drop.

VANCOUVER, BC, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Wondershare, uno de los líderes en el desarrollo de software, siempre ha hecho de la innovación su prioridad número uno. En la constante dedicación a la mejora de sus productos año tras año, han conseguido crear una suite de software que no deja de mejorar, facilitando a su vez la vida de los usuarios.

"En línea con el lanzamiento del nuevo sistema operativo móvil iOS 15 de Apple, Wondershare ha actualizado nuestra línea de productos para que sean compatibles con el nuevo SO. Con este lanzamiento, Apple ha permitido a los usuarios disfrutar de funciones que no sólo nos impulsan hacia el futuro de la tecnología, sino que también nos ayudan a hacer nuestra vida un poco más fácil", dijo Alex Lu, Directora de Producto de Wondershare "Nuestros productos móviles, como FilmoraGo y PDFelement van de la mano con las nuevas actualizaciones que se encuentran en iOS 15. Estas funciones no solo amplían las capacidades de los teléfonos móviles de los usuarios, sino que también añaden valor a los nuestros al darles más opciones de uso", continuó.

La IA de "Live Text" ayuda a los creadores de vídeo en FilmoraGo a traducir automáticamente el texto en la cámara

Una de las nuevas funciones de iOS 15, bautizada por Apple como "Live Text", transcribe texto desde la cámara en el mundo real. Utiliza el reconocimiento de texto de la inteligencia artificial para traducir las palabras en imágenes y las fotos en texto. Esta función funciona de la mano de la popular aplicación de edición de vídeo de Wondershare, FilmoraGo, ya que los usuarios pueden utilizar fácilmente Live Text mientras graban con sus iPhones para buscar palabras sin problemas en lugar de tener que buscarlas manualmente.

Por ejemplo, un creador de vídeos especializado en vlogs de viajes podrá ahorrar tiempo en la búsqueda de lugares, la traducción de la señalización y demás mientras edita sus vídeos. En su lugar, podrán utilizar fácilmente Live Text para traducir rápidamente las palabras de la cámara en texto mientras graban los vídeos. Además de Live Text, se han introducido mejoras de software en Fotos y en la cámara integrada, dando un paso más en la era del uso de los teléfonos móviles para crear vídeos profesionales.

Mueva fácilmente las imágenes y el texto entre aplicaciones como Fotos y EdrawMind con "Cross-App Drag and Drop"

Con cada mejora que se nos ofrece en nuestros teléfonos móviles, se hace más fácil y eficiente hacer más cosas en estos pequeños dispositivos portátiles que llevamos con nosotros a todas partes. La nueva función de arrastrar y soltar entre aplicaciones de iOS 15 permite a los usuarios arrastrar imágenes y texto de una aplicación a otra, lo que funcionará perfectamente con Wondershare EdrawMind, una completa herramienta de colaboración de mapas mentales y aporte de ideas. EdrawMind ayuda a los usuarios a crear presentaciones profundas y visualmente atractivas en cuestión de minutos, permitiendo a los usuarios dibujar mapas mentales, añadir colores e imágenes y convertirlos en presentaciones dinámicas.

Otra popular aplicación de Wondershare, PDFelement va de la mano con EdrawMind para maximizar la eficiencia: es la forma más fácil de gestionar los PDF en los ordenadores de sobremesa, los móviles y la web. PDFelement es un editor de PDF, un creador de formularios, un anotador y un convertidor, para que los usuarios puedan crear documentos de gran aspecto, tomar notas, escanear texto, firmar y rellenar formularios, etc.

Las funciones de copia de seguridad y recuperación de Dr.Fone hacen que la actualización no sea un problema

Una nueva actualización del sistema operativo no está completa sin Wondershare Dr.Fone, la solución completa para dispositivos móviles iOS y Android. En el caso de que una actualización vaya mal, Dr.Fone puede ayudar fácilmente a recuperar los datos además de otras funciones como, transferencia de teléfono, transferencia de WhatsApp, copia de seguridad del teléfono, reparación del sistema y borrador de datos. No sólo proporciona a los usuarios de teléfonos móviles con la facilidad de la mente, sino que ofrece una variedad de características útiles para mejorar su experiencia móvil también.

MobileTrans, que ayuda a los usuarios a transferir datos de un teléfono a otro (incluso entre dispositivos iOS y Android) también puede ayudar a que el cambio a un nuevo dispositivo se realice sin problemas. Transfiere contactos, fotos, aplicaciones, canciones, mensajes y mucho más con sólo un clic.

Sean cuales sean sus necesidades creativas o de utilidad, Wondershare tiene una aplicación para hacer su tarea más sencilla, fácil y eficiente. Para obtener más información sobre el conjunto de productos móviles de Wondershare, visite la página web.

