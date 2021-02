-Wondfo:Los test neutralizantes de anticuerpos, antígenos y PCR, claves en la batalla contra la COVID-19 en 2021

GUANGZHOU, China, 5 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Wondfo está incrementando los test neutralizadores de anticuerpos, antígenos y PCR para abordar las cambiantes demandas para los test de COVID-19 en el mundo. Mientras los países trazan planes para abordar la nueva ola de contagios en medio de la pandemia y mientras se lanzan programas de vacunación, Wondfo sigue resuelta y ágil para ofrecer a las autoridades sanitarias los test específicos que necesitan para aplicar las estrategias de test apropiadas que pueden ayudar a mantener la pandemia bajo control.

Los test son cruciales ya que informan de los programas de intervención masiva que pueden también minimizar la disrupción a las actividades económicas. Sin embargo, durante una pandemia de este tamaño y escala, es difícil para los países determinar una estrategia de test perfecta, ya que no hay un enfoque que sirva para todo. No solo es imposible para los países basarse en un solo test "estándar de oro", sino que no pueden adoptar las mismas estrategias exactas debido a las distintas demografías, infraestructura, actitudes culturales y capacidad económica.

Las pruebas son un proceso matizado. Al determinar qué tipo de prueba utilizar, es necesario incorporar aspectos clave como los cambios en el curso de la enfermedad y la naturaleza de las pruebas disponibles.

Dependiendo del tiempo de aparición del coronavirus y la presencia de los dos tipos de anticuerpos en el cuerpo humano (IgG o IgM) diseñados para combatirlo, las pruebas de PCR y antígeno son pruebas adecuadas en el período de inicio temprano (las directrices de la OMS recomiendan el uso de pruebas de PCR y antígeno para el triaje), mientras que las pruebas de anticuerpos son adecuadas más adelante cuando los anticuerpos se producen durante días a semanas después de la infección con el virus y en números aún mayores con una segunda infección. Además, los estudios de anticuerpos neutralizantes, aquellos que previenen o tratan enfermedades, pueden ayudar en el desarrollo y evaluación de vacunas.

Las pruebas de PCR se consideran el "estándar de oro" para las pruebas de COVID-19. La OMS ha aconsejado que las pruebas de PCR deben ser el método recomendado para la identificación y confirmación de laboratorio de los casos de COVID-19. Sin embargo, la PCR requiere técnicas de procesamiento de laboratorio y puede tardar hasta 48 horas. En comparación, las pruebas de antígeno y anticuerpos, también conocidas como pruebas rápidas, pueden devolver un resultado en 15-30 minutos y desempeñar un papel valioso en la detección, la vigilancia de la enfermedad y la investigación epidemiológica.

Cuando los países están aplicando programas de pruebas en circunstancias menos que ideales debido a la rápida propagación del virus y la falta de recursos médicos, también se utilizan pruebas rápidas junto con las pruebas de PCR en entornos en los que pueden ser la mejor opción disponible.

El esfuerzo incansable de Wondfo para ofrecer apoyo en la batalla contra la pandemia

Operando en un campo de batalla emergente y en evolución, Wondfo se aferra a los más altos estándares. Wondfo ha estado trabajando las 24 horas del día en colaboración con instituciones de investigación y autoridades sanitarias para proporcionar soluciones de prueba y productos que satisfagan sus necesidades específicas y urgentes.

El año pasado, estudios realizados por investigadores de Brown University y la University of California mostraron que las pruebas de anticuerpos de Wondfo lograron la mayor sensibilidad y especificidad entre todas las pruebas evaluadas. Investigadores y laboratorios hospitalarios de Brasil, Francia y Australia también han compartido las mismas conclusiones y han recomendado las pruebas en programas de pruebas nacionales y regionales. Hasta el día de hoy, Wondfo ha suministrado más de 50 millones de pruebas de COVID-19 en 93 países desde el comienzo de la pandemia.

Las pruebas de anticuerpos de Wondfo han sido seleccionadas como los principales ensayos de prueba por las autoridades sanitarias en una amplia gama de escenarios de pruebas y han desempeñado un papel fundamental en la respuesta pandémica nacional en España, Brasil, Irlanda e Indonesia. Las pruebas de Wondfo fueron utilizadas por el Ministerio de Salud de Brasil en encuestas basadas en la población en 133 ciudades centinelas en todos los estados brasileños. Los datos informarán sobre las políticas preventivas y la preparación del sistema de salud a nivel estatal.

Las mismas pruebas se utilizaron en un estudio brasileño de COVID-19 en niños para detectar si un niño tiene un síndrome post-infeccioso causado por una infección, es decir, síndrome inflamatorio multisistema en niños o MIS-C.

Wondfo también está proporcionando pruebas de antígeno a regímenes de salud en 38 países. La prueba de antígeno, un tipo de prueba rápida que detecta la presencia de proteínas virales (antígenos), se utiliza mejor para detectar rápidamente la infección aguda cuando la carga viral es alta o cuando una persona tiene una exposición conocida a la infección, y se puede utilizar para el triaje temprano e informar las medidas de control de las poblaciones sospechosas.

A medida que se implementan los programas de vacunación, Wondfo también ha observado la creciente demanda de pruebas de anticuerpos neutralizantes. La capacidad de detectar y estudiar anticuerpos neutralizantes ayuda a las personas a entender y determinar su efecto en el cuerpo humano y, por lo tanto, son esenciales para la evaluación de la eficacia de la vacuna y la medición de la respuesta inmune en las comunidades.

A medida que el mundo continúa luchando contra la pandemia en 2021, luchando contra los virus originales y mutados, Wondfo cree que las pruebas de anticuerpos neutralizantes, las pruebas de antígenos y las pruebas de PCR serán fundamentales para apoyar la contención de la enfermedad y el desarrollo de vacunas y, por lo tanto, tienen las claves para controlar la pandemia. Con soluciones de prueba integrales- las pruebas RT-PCR y antígeno de Wondfo pueden detectar las nuevas cepas de coronavirus B.1.1.7 y B.1.351 y el tipo salvaje 2019-nCoV - Wondfo sigue comprometido a proporcionar productos de alta calidad que pueden contribuir al esfuerzo global.

Acerca de Wondfo

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., ha estado centrada en la I+D, producción, ventas y servicio de productos de test de punto de atención (POCT) y ofreciendo a los clientes soluciones de diagnóstico rápido y gestión de enfermedades crónicas profesionales desde su fundación en 1992.

Wondfo tiene ahora más de 4.000 empleados y una amplia gama de productos para la rápida identificación de enfermedades cardiovasculares, inflamación, tumor, enfermedades infecciosas, abuso de fármacos, embarazo, etc., ampliamente vendidos a más de 140 países y regiones. Para más información, visite http://en.wondfo.com.cn/ [http://en.wondfo.com.cn/] o contacte con sales@wondfo.com.cn[mailto:sales@wondfo.com.cn].

