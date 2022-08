Workday es nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2022 para ERP en la nube de empresas orientadas a servicio

Se ha posicionado como líder por su amplia visibilidad y capacidad de ejecución

MADRID, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones empresariales cloud para finanzas y recursos humanos , ha anunciado hoy que ha sido clasificada como líder por Gartner, Inc. en el Cuadrante Mágico de Gartner para ERP en la nube de empresas orientadas a servicios*, por su amplia visibilidad y capacidad de ejecución.

Workday Enterprise Management Cloud reúne datos financieros, de RR.HH. y operativos básicos en un sistema adaptable para proporcionar a las organizaciones centradas en servicios información predictiva, mayor agilidad y experiencias atractivas. Workday Financial Management , Workday Human Capital Management (HCM), Workday Adaptive Planning , Workday Accounting Center , Workday Prism Analytics , y Workday Spend Management pueden integrarse perfectamente en el ecosistema tecnológico del cliente para ayudar a transformar el modo en que las organizaciones operan en el ámbito de las finanzas, los RR.HH. y las adquisiciones.

Ayudando a los clientes a acelerar la transformaciónCon más de 9.500 clientes en 175 países, Workday continúa ofreciendo soluciones innovadoras que ayudan a las empresas centradas en proveer servicios a navegar por la transformación en el cambiante mundo del trabajo.

Con Workday, las organizaciones centradas en proveer servicios son capaces de:

Obtener insights más significativos y adaptar las estrategias empresariales a la velocidad de los cambios. Los empleados y los trabajadores externos suelen representar la mayor fuente de gasto para las organizaciones centradas en proveer servicios. Al combinar los datos operativos con los datos financieros y de los empleados, las compañías pueden tomar decisiones en tiempo real basadas en datos para ayudar a maximizar la rentabilidad y el rendimiento de su talento. Con el core de datos inteligente de Workday, las empresas pueden integrar y gestionar múltiples fuentes de datos, impulsando la visibilidad de todo su ecosistema en un solo lugar. Por ejemplo, una organización puede responder a los cambios del entorno modelando nuevas estrategias y medidas que estén alineadas con su fuerza laboral y las necesidades del negocio.

Los empleados y los trabajadores externos suelen representar la mayor fuente de gasto para las organizaciones centradas en proveer servicios. Al combinar los datos operativos con los datos financieros y de los empleados, las compañías pueden tomar decisiones en tiempo real basadas en datos para ayudar a maximizar la rentabilidad y el rendimiento de su talento. Con el de Workday, las empresas pueden integrar y gestionar múltiples fuentes de datos, impulsando la visibilidad de todo su ecosistema en un solo lugar. Por ejemplo, una organización puede responder a los cambios del entorno modelando nuevas estrategias y medidas que estén alineadas con su fuerza laboral y las necesidades del negocio. Impulsar la automatización e incrementar la eficiencia de procesos empresariales críticos. Workday permite orquestar un proceso fluido en todo el ecosistema tecnológico de front, middle y back office, creando una experiencia conectada y sin fricciones que contribuye a aumentar la productividad de los empleados. Por ejemplo, al poder realizar una contabilidad constante a través de herramientas integradas como el machine learning que ayuda a automatizar las transacciones, junto a los espacios de trabajo que permiten la colaboración entre los equipos financieros, los empleados tienen más tiempo de centrarse en la estrategia y el análisis.

Workday permite orquestar un proceso fluido en todo el ecosistema tecnológico de front, middle y back office, creando una experiencia conectada y sin fricciones que contribuye a aumentar la productividad de los empleados. Por ejemplo, al poder realizar una contabilidad constante a través de herramientas integradas como el machine learning que ayuda a automatizar las transacciones, junto a los espacios de trabajo que permiten la colaboración entre los equipos financieros, los empleados tienen más tiempo de centrarse en la estrategia y el análisis. Aprovechar el potencial del recurso más valioso: la fuerza laboral. El capital humano es el activo más complejo y multidimensional que tienen que gestionar las organizaciones centradas en proveer servicios. Workday ayuda a las compañías a alinear sus RR.HH. con las necesidades del negocio, lo que incluye el desarrollo de skills, la rotación de puestos y la formación. Además, con Workday Peakon Employee Voice , los managers pueden obtener información en tiempo real sobre el sentimiento de los empleados para que las compañías puedan convertir los comentarios en diálogo y acción. Con estas herramientas, las empresas son capaces de gestionar mejor sus RR.HH. clave y contribuir a mejorar la retención, así como reducir la salida de talento.

La capacidad de ejecución impulsa la satisfacción del clienteWorkday ha alcanzado un índice de satisfacción del 97%, cifra líder en el sector, en su última encuesta de satisfacción de cliente, debido a su eficaz capacidad de ejecución con aquellos clientes que deben enfrentar los constantes desafíos del contexto actual. Además, Gartner® Peer Insights™ documenta la experiencia de cliente a través de calificaciones verificadas y reseñas de compañeros. A partir del 1 de julio de 2022, las reseñas de los clientes de Workday incluyen lo siguiente:

"Pasar de una solución ERP on-premise obsoleta a Workday ha significado un soplo de aire fresco. Seleccionar Workday como nuestra solución corporativa ERP de RR.HH. nos ha proporcionado estabilidad, flexibilidad y facilidad de uso." — Director de ERP en el sector bancario [ lea la reseña completa ]

] "Gran herramienta que nos permite centralizar las operaciones financieras y de RR.HH. dentro de una misma plataforma, como única fuente de información." — Director principal de sistemas de información en la industria de servicios de TI [ lea la reseña completa ]

] "Los insights prácticos para optimizar el proceso son recomendables. Tanto si se trata de horas de trabajo como de tiempo libre remunerado, todo tiene una respuesta." — Jefe de centro en la industria de educación superior [ lea la reseña completa ]

Declaraciones"Somos conscientes de la importancia de contar con sólidas capacidades de flujo de trabajo y de reporting a la hora de aumentar la eficiencia de la organización, así como de tener un acceso rápido a los datos clave para impulsar el rendimiento del negocio," expresó Duncan Magrath, director financiero, Alfa Financial. "Workday permite a nuestros equipos de finanzas y de RR.HH. agilizar procesos que antes eran manuales y que consumían mucho tiempo, aportándonos una visión holística y en tiempo real del negocio."

"Con Workday tenemos un sistema empresarial que nos permite gestionar tanto nuestra plantilla como los costes asociados a ella en una única plataforma," dijo Rich Rogers, director de información, Prisma Health. "Nuestros empleados y trabajadores eventuales están contentos con la experiencia de usuario y el flujo de trabajo optimizado que aporta Workday, mientras que el equipo de finanzas obtiene una visibilidad completa y en tiempo real del negocio, lo que simplifica los informes y el análisis. Al poder combinar la capacidad de gestionar las finanzas, los insumos y las personas en un único sistema nos ayuda a alcanzar objetivos organizacionales y brindar un servicio excepcional a nuestros pacientes y sus familias."

"Con Workday hemos consolidado múltiples sistemas y procesos manuales en uno solo, lo que ha sido extremadamente beneficioso para nuestro negocio," comentó Wayne Sisco, vicepresidente ejecutivo y director financiero, Redstone Federal Credit Union. "Como parte de nuestra cultura de rendición de cuentas, Workday ha permitido a nuestros empleados estar menos centrados en las transacciones y dedicar más tiempo al análisis y la estrategia gracias a una mayor visibilidad y a la elaboración de informes eficaces."

"Workday se fundó con la idea de que los sistemas empresariales deben estar totalmente interconectados para proporcionar la capacidad y la visibilidad que las empresas modernas necesitan para tener éxito," comentó Sayan Chakraborty, vicepresidente ejecutivo de producto y tecnología, Workday. "Estamos orgullosos de haber sido nombrados líderes de ERP en la nube para empresas orientadas a los servicios. Al reunir sistemas, datos y ayudar a que los líderes de las finanzas, las adquisiciones y los RR.HH. puedan respaldar a sus organizaciones, juntos podemos generar la transformación digital en el cambiante mundo del trabajo."

Información adicional

*Cuadrante Mágico de Gartner de ERP en la nube para empresas centradas en el servicio, John Van Decker, Denis Torii, Tim Faith, Sam Grinter, Patrick Connaughton, 12 de julio de 2022

Sobre Workday Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube finanzas y recursos humanos , que ayuda a los clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para la gestión financiera, los recursos humanos, la planificación, la gestión del gasto y la analítica han sido adoptadas por miles de organizaciones en todo el mundo y en todos los sectores, desde empresas medianas hasta más del 50% de las empresas que conforman el Fortune 500. Para más información sobre Workday, visite workday.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724389/Workday_Logo.jpg