Wuliangye Global Harmony Tour: «La fragancia se encuentra» con Italia

MILÁN, 25 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 16 de septiembre de 2024, bajo el lema La fragancia se encuentra con el mundo: armonía en simbiosis, el Global Harmony Tour de Wuliangye regresó a Europa, embarcándose en un nuevo viaje en Italia, con el fino licor como nexo de unión. Lo que puede parecer un amplio abanico de intercambios culturales interdisciplinares es, en realidad, una fiesta cultural meticulosamente planificada por Wuliangye. El objetivo es fomentar diálogos culturales de alto nivel a través del lenguaje universal del buen licor, aportando nueva inspiración e impulso al desarrollo de alta calidad de Wuliangye mediante profundos intercambios y aprendizaje.

En 2023, Wuliangye colaboró con el Grupo Campari para crear el cóctel Wugroni, utilizando el licor base aromático de Wuliangye Wugu Song, de 40% ABV, como sustituto de la ginebra en la receta original. Esto marcó un nuevo paradigma de fusión Este-Oeste, internacionalizando el baijiu chino y localizando la cultura del cóctel en China. En 2024, la colaboración se profundizó y el cóctel Wugroni se lanzó en más de 700 bares de China, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Singapur, dando pasos significativos en los mercados de consumo internacionales.

Mientras tanto, la asociación de Wuliangye con Bulgari, una renombrada marca italiana de gama alta, exploró los intercambios y la cooperación entre categorías. Wuliangye está estudiando la posibilidad de que sus productos aparezcan en hoteles, restaurantes y bares de Bulgari en el futuro.

Durante una visita al Istituto Europeo di Design (IED), Wuliangye comentó: Esta visita en profundidad y el intercambio con el IED nos permiten aprender y colaborar en diversas áreas, como el diseño de productos, la innovación en licores y la artesanía. Aprovechando la experiencia y los conceptos de diseño industrial de primer nivel mundial, pretendemos transformar unos resultados de desarrollo de alta calidad en una mayor calidad de vida.

Además, el 17 de septiembre, hora local, se celebró en Milán (Italia) la Noche de la Armonía, un evento para chinos de ultramar que conmemoraba el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China y el Festival del Medio Otoño. Wuliangye hizo una aparición destacada como socio premium y licor designado del evento, celebrando el festival y promoviendo la cultura china entre la comunidad china de ultramar. Zeng Congqin, presidente de Wuliangye Group Co., Ltd., pronunció un discurso a través de un vídeo en el que declaró: La armonía es la esencia de la cultura china y la búsqueda incesante de los chinos de ultramar. No importa dónde estemos, la armonía, la coexistencia y el reencuentro son las eternas aspiraciones del pueblo chino.

