XCMG es nombrada una de las World's 500 Most Influential Brands

XUZHOU, China, 23 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ), uno de los principales fabricantes de maquinara de construcción del mundo, ha sido nombrado una de las "The World's 500 Most Influential Brands" por segunda ocasión según The World Brand Lab, siendo el único fabricante de maquinaria de construcción de China en entrar en la lista de 2020. La compañía se ha clasificado además en el top 100 de la lista 2020 China's 500 Most Valuable Brands.

"Es un privilegio el hecho de haber sido reconocida como marca influyente en un momento en el que la gente juzga a una marca más por su sostenibilidad y capacidad de cambio", explicó Yang Dongsheng, responsable general de XCMG Machinery. "La pandemia de la COVID-19 ha interpuesto más retos para las marcas en lo que respecta a la conversión de su valor como estrategia fundamental, y esperamos ponderar esta oportunidad de cara a compartir nuestra experiencia de una recuperación verde con nuestros socios industriales y con otras marcas del mundo".

XCMG está llevando la innovación y sostenibilidad como su estrategia de desarrollo central, y sitúa el concepto de desarrollo sostenible por medio de cada enlace de su fabricación de productos.

La compañía está tomando una ruta de desarrollo de tipo "Advanced and Endurable" para poner en marcha el desarrollo de productos verdes, ayudando a los clientes a ahorrar energía y reducir las emisiones. Su introducción de la tecnología LNG data del año 2009, y ha llevado a conseguir una cobertura completa de las líneas de productos de energías verdes, que abarcan desde las maquinas de construcción hasta los camiones pesados, como la excavadora híbrida XE215HB que puede ahorrar energía en una tasa de más de un 25%.

La estrategia se ha demostrado por medio de los socios y de los clientes. En la 2020 Global Top 50 Construction Machinery Summit, las grúas móviles de XCMG se clasificaron las primeras en la lista 2020 Top 10 Global Mobile Crane Manufacturers. Además, XCMG invirtió más en fabricación inteligente y verde. La compañía ha dejado de utilizar materiales y técnicas de procesamiento que podrían contaminar el medio ambiente y ser un peligro para la salud. Ha invertido más de 250 millones de CNY (38,1 millones de dólares estadounidenses) en tratamiento de la contaminación, además de las pruebas de energía y fuentes de agua, incluyendo una inversión de 72 millones de yuanes (10,9 millones de dólares estadounidenses) en procesos de soldadura respetuosos con el medio ambiente.

XCMG ha invertido 1.500 millones de yuanes (228,9 millones de dólares estadounidenses) para establecer una fábrica de maquinaria de precisión de gran escala que utiliza un sistema de fabricación verde de nivel mundial con cero emisiones de contaminantes sólidos.

