-XCMG presenta la primera grúa híbrida todoterreno de la industria en ferias europeas, impulsando un cambio sostenible en los equipos de construcción

BEAUNE, Francia , 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425), líder mundial en maquinaria de construcción, presentó recientemente su nueva línea de grúas de bajo consumo y bajas emisiones en importantes eventos del sector en Europa. La compañía presentó la XCA60_EV, la primera grúa todoterreno híbrida del mundo, en los Vertikal Days de Reino Unido el 10 de septiembre y en la JDL Expo de Francia el 17 de septiembre, despertando un gran interés entre los participantes de la industria.

Diseñada específicamente para obras europeas, la XCA60_EV está equipada con un sistema de propulsión híbrido oleoducto-eléctrico patentado que reduce el consumo de combustible y las emisiones de carbono hasta en un 40 %. Este lanzamiento demuestra la capacidad de XCMG para avanzar en ingeniería sostenible y soluciones de elevación de última generación.

XCMG ha intensificado constantemente su enfoque en la sostenibilidad, la ingeniería inteligente y el desarrollo de productos localizados, lanzando una gama de grúas premium diseñadas para el exigente entorno de la construcción europea. Estas iniciativas refuerzan la posición de la compañía como socio de confianza para apoyar la transición de Europa hacia flotas con bajas emisiones e infraestructuras urbanas modernizadas.

Entre los modelos destacados de esta cartera centrada en Europa se incluyen:

La XCA60_EV, con un sistema de accionamiento eléctrico plug-and-play de 400 V, permite operaciones de elevación con cero emisiones. Está impulsada por un motor eléctrico de 170 kW, complementado por un sistema de transporte de doble motor con una potencia total de 400 kW, lo que permite ahorrar combustible sin comprometer la capacidad de elevación ni la fiabilidad.

Las grúas compactas de alto rendimiento, diseñadas con la plataforma tecnológica G2 de XCMG, destacan en entornos urbanos densos. La XCA80G7-1E cuenta con unas dimensiones optimizadas de 12,73 m 2,55 m 3,89 m y un radio de giro reducido de 7,75 metros. Equipada con una pluma principal de 60 metros y un sistema de coordinación de doble gancho, ideal para proyectos urbanos complejos, la XCA250G7-1E se puede operar por control remoto, lo que permite a un solo operador gestionar las tareas de forma eficiente, e incorpora un innovador mecanismo telescópico adaptado a espacios reducidos. Ambos modelos todoterreno vienen con sistemas de visión de 360° para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo y la conciencia del operador.

XCMG ha anunciado sus planes de seguir presentando su grúa híbrida XCA60_EV en GIS EXPO 2025 en Piacenza (Italia), a partir del 25 de septiembre. En el evento, la compañía también presentará otro modelo específico para Europa: la grúa todoterreno XCR50_E. Con una carrocería ultraestrecha de tan solo 2,5 metros, la grúa cumple con las normas de transporte de la UE y mejora significativamente la movilidad y el acceso en obras congestionadas.

"XCMG se compromete a apoyar el desarrollo de infraestructuras sostenibles e inteligentes en toda Europa. 'Arraigados en Europa, Dedicados a Europa' es tanto nuestro enfoque estratégico como nuestro compromiso con los clientes y el medio ambiente", afirmó Sun Jianzhong, vicepresidente de XCMG Construction Machinery y director general de XCMG Crane.

La estrategia ya está cobrando impulso. Las grúas de bajas emisiones de XCMG han conseguido grandes pedidos de clientes en Alemania, Francia, Países Bajos y otros mercados europeos, lo que subraya la creciente confianza regional en los avanzados equipos de elevación y las soluciones orientadas al cliente de la compañía.

Para obtener más información, visite https://www.xcmgglobal.com/.

