Xi'an acoge el segundo Festival Mundial del Programador y codifica un nuevo futuro en la "Ruta de la Seda" digital

XI'AN, China, 9 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Xi'an, la capital de la provincia de Shaanxi y hogar de aproximadamente 200.000 programadores, acogió el segundo Festival Mundial del Programador (el "Festival") y da la bienvenida a las nuevas oportunidades y desafíos que presenta la economía digital.

Líderes industriales, programadores de alto nivel, expertos de renombre y científicos de todo el mundo se han sumado a los 2 días del festival cuya temática es "codificar la sociedad". Se celebraron sesiones paralelas en Silicon Valley, Bangalore, Pekín y Nankín, en donde los programadores debatieron sobre el futuro de "Xi'an digital" y acerca del papel del software para ayudar a conformar el futuro.

Shangguan Jiqing, el secretario adjunto del Partido Municipal de Xi'an y alcalde de Xi'an, percibió que la economía digital era el futuro de la economía mundial y que Xi'an estaba aprovechando la oportunidad histórica para posicionarse como centro de desarrollo para las tecnologías que impulsarán esta nueva era. "Hoy, Xi'an está codificando un nuevo futuro para nuestra economía digital con un algoritmo nuevo. Con entusiasmo y sinceridad, recibimos en Xi'an a programadores de élite y a líderes del sector, y esperamos que nos ayuden a "actualizar" nuestro "sistema" así como a conformar un futuro mejor y más fuerte", declaró el Sr. Shangguan.

En el Festival se dio a conocer el "Paseo de la Fama" de los programadores, donde se pueden admirar las huellas de manos de personas que han realizado contribuciones significativas al sector chino del software, entre los que se encuentran Wang Yongmin, Yan Yuanchao, Gong Min, Qiu Bojun, Lei Jun y muchos más.

Además, Xi'an publicó dos informes en la ceremonia de apertura del Festival, "The Development Path of China's Software Industry" (El camino de desarrollo del sector chino del software) e "Industrial Informatization Development Index of 'Belt and Road' Countries" (Índice de desarrollo del sector de la informatización industrial de los países del Cinturón y Ruta de la Seda).

Con el objetivo de integrar la tecnología informática y el desarrollo urbano, Xi'an está acelerando la creación de un ecosistema integral para la economía digital. La ciudad está desplegando rápidamente su software y sus industrias tecnológicas para construir una nueva "Ruta de la Seda" digital y a una escala cada vez mayor, atrayendo a programadores para trabajar aquí y hacer de Xi'an una ciudad china de software de primera categoría.

Acerca del Festival Mundial del Programador

El Festival Mundial del Programador, que gira en torno al lema "Coding the Future" (Codificar el futuro), invita a líderes del sector y miembros de la élite tecnológica nacional e internacional a que se reúnan en Xi'an. El festival tiene como propósito desarrollar el talento, la inversión de capital y la innovación a través de una serie de foros y concursos. Como evento anual destacado del calendario del sector tecnológico, ofrece una plataforma nacional para que los programadores de todos los rincones del mundo se comuniquen, compartan ideas, encuentren inspiración para innovar y crezcan juntos.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/781665/Global_Programers_Festival.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/781665/Global_Programers_Festival.jpg]

