Xinhua Silk Road: Seraphim completa la producción de módulos fotovoltaicos de 72 MW para Citicore

PEKÍN, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un fabricante de productos solares líder a nivel mundial, completó recientemente la entrega de módulos fotovoltaicos de 72 MW a Citicore Power Inc. (Citicore), una reconocida empresa de energía renovable de enfoque comunitario en Filipinas.

Según Seraphim, Citicore hizo un pedido de hasta 72 MW de sus módulos monofaciales con una salida de potencia máxima de hasta 540/545 W en julio de 2021.

La entrega de los módulos fotovoltaicos estaba prevista entre octubre de 2021 y enero de 2022, pero la fecha oficial estimada del encargo será octubre de 2022.

"Este es un importante acuerdo de adquisición en la industria solar, que es testimonio del crecimiento exponencial de Seraphim en Filipinas", afirmó Polaris Li, presidente de Seraphim.

"Filipinas está bien posicionada para la energía solar en términos geográficos gracias a que goza de abundante luz solar, y con socios locales confiables ya hemos enviado más de 200 MW de módulos solares en los últimos dos años. Creo que esta cooperación con Citicore nos ayudará a aumentar aún más nuestra fortaleza en Filipinas y en el Sudeste Asiático en general", agregó Li.

Seraphim se ha especializado en investigación, desarrollo, producción, innovación y ventas de productos fotovoltaicos desde su fundación en 2011. Hasta la fecha, se han instalado más de 14 GW de productos de Seraphim en más de 40 países de todo el mundo.

En la actualidad, Citicore es uno de los principales actores en el sector de la energía solar de Filipinas y cuenta con una capacidad de generación combinada instalada de 170 MW.

Citicore produce energía renovable limpia y pura directamente desde las centrales de generación solar de Filipinas a través de Citicore Renewable Energy Corporation (CREC).

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1776714/image_1.jpg