Xinhua Silk Road:El centro textil de China, Keqiao, se dirige hacia su nuevo momento destacado

El centro textil de China, Keqiao, se dirige hacia su nuevo momento destacado en el desarrollo de alta calidad

PEKÍN, 4 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La recientemente finalizada 2020 Keqiao Textile Expo (Autumn) ha impulsado la confianza de la industria, ganando un nuevo momento para el desarrollo de alta calidad con un evento de tres días de duración en el que se han atraído a unos 46.086 visitantes al denominado "centro textil de China", lo que equivale a un 5,1% en comparación con el último.

Los materiales textiles, telas, textiles para el hogar y el diseño creativo se mostraron en 1.270 expositores en el área de muestras de 34.000 metros cuadrados del China Textile City International Convention & Exhibition Center situado en Keqiao en Zhejiang Shaoxing, en la parte Este de China, con empresas nacionales conocidas, como Shaoxing Mulinsen, Zhejiang RGB y Sichuan Chuanmian presentando sus últimos productos.

Poniendo la vista en el evento internacional, profesional, orientado al mercado y que empodera la información, la expo lanzó además un streaming en directo, lanzando productos y el emparejamiento de los negocios online "en la nube", atrayendo a 51.018 compradores, incluyendo 15.132 compradores extranjeros para facilitar la cooperación internacional y el comercio en medio de la pandemia.

Además de la integración de tipo online-offline, la expo acordó lanzaderas gratuitas entre el sitio de la convención y "China Textile City", de Keqiao, uno de los principales centros de distribución textiles del mundo, para enlazar mejor el evento de muestra con el mercado.

En cabeza de la categoría de ser una potencia fabricante textil nacional y un centro de distribución mundial, Keqiao ha construido de forma activa así misma la ventana para la industria textil nacional dirigida a la nueva ruta de desarrollo a la vez que el país acelera la creación de un patrón de desarrollo de "circulación dual" que lleva el mercado nacional hacia su fuente principal. Esto ha motivado a Keqiao a esforzarse más en la atracción de los compradores nacionales, mientras que permite a los mercados nacionales y extranjeros impulsarse entre ellos.

El tema de la expo "International, Fashion, Green and High-end" se hace eco de este proceso de re-posicionamiento, y avanzará en las mejoras de Keqiao hacia el desarrollo de alta calidad, según indicaron los observadores de la industria.

Otros de los éxitos, como la 2020 World Textile Merchandising Conference (2020 WTMC), la 2020 Keqiao Fashion Week, las muestras y foros se celebraron de forma paralela, generando más oportunidades e ideas para el avance de Keqiao.

Contado con el apoyo del China National Textile And Apparel Council, la China General Chamber of Commerce, y estando organizada por medio del sub concilio textil del China Council for the Promotion of International Trade y del comité de gestión Shaoxing Keqiao y centro de desarrollo de la industria de muestras, la Keqiao Textile Expo de este año, celebrada del 27 al 29 de octubre, fue la 22 edición desde que se lanzó en 1999 y se ha implementado de forma estricta para la prevención y medidas de control con el fin de ayudar en las preocupaciones epidémicas.

