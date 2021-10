-Yili se convierte en el mayor accionista de Ausnutria, acelerando su desarrollo de fórmulas de leche de cabra y productos de nutrición

BEIJING, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El 27 de octubre, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. ("Yili Group" o "Yili"), el mayor productor de lácteos de Asia, anunció que había tomado una participación en el gigante de la leche de cabra Ausnutria Dairy Co. Ltd. ("Ausnutria Dairy" o "Ausnutria") y se convirtió en su mayor accionista. Se trata de la mayor operación de fusiones y adquisiciones de la industria láctea de China en los últimos años.

Según el anuncio de Yili Group, la empresa se asociará con Ausnutria Dairy a través de su filial al cien por cien Hong Kong Jingang Trade Holding Co. ("Jingang"), como una medida para avanzar en sus pasos hacia los preparados para lactantes y los productos de nutrición.

Jingang adquirirá un total de 531 millones de acciones en poder de los anteriores accionistas a un precio de 10,06 dólares de Hong Kong por acción, lo que representa aproximadamente el 30,89% del número total de acciones emitidas de Ausnutria. Además, Ausnutria emitirá 90 millones de acciones nuevas a Jingang a un precio de 10,06 dólares de Hong Kong por acción. Si las dos transacciones anteriores se completan con éxito, Jingang tendrá un total de 621 millones de acciones de Ausnutria, lo que representa el 34,33% del total de acciones emitidas de la empresa, convirtiendo así a Yili en el mayor accionista individual de la empresa.

El gigante de los productos lácteos se une al líder de las fórmulas de leche de cabra, forjando una nueva y sólida alianza

Pan Gang, Presidente de Yili Group, dijo que, dado que las dos empresas tienen mucho en común, Yili reconoce los valores, la disposición estratégica y el equipo principal de Ausnutria. En los próximos años, Yili pondrá en juego toda su fuerza en términos de tamaño de empresa, construcción de marca, canales y cadena industrial para permitir el desarrollo sólido de Ausnutria a largo plazo.

Yan Weibin, Presidente de Ausnutria, dijo que un inversor estratégico como Yili no sólo creará sinergias en la cadena industrial, sino que también potenciará a Ausnutria en términos de gestión y planificación estratégica.

La asociación reforzará el liderazgo de Yili en fórmulas lácteas y facilitará la entrada de la empresa en el mercado de productos de nutrición.

Los preparados para lactantes, que presentan una alta tasa de crecimiento y un gran valor, son una categoría en la que Yili se centrará y aprovechará todo su potencial en el futuro. En agosto de 2021, la serie Jinlingguan de Yili se situó a la cabeza de todas las marcas de su tipo en cuanto a la tasa de crecimiento de todos los canales en el mercado chino. Yili también está captando una cuota creciente del mercado de fórmulas infantiles de leche de cabra. La recién lanzada Jinlingguan UITSTEKEND GEITENMELK destacó por su calidad superior y experimentó un aumento de las ventas de hasta el 200%.

Ausnutria, uno de los líderes del mercado de preparados para lactantes, ha aprovechado la oportunidad que ofrece la leche de cabra. Kabrita, una marca de leche de cabra lanzada por Ausnutria, se ha convertido en un producto emblemático en el mercado de China de preparados para lactantes. Ausnutria ha conseguido la primera posición en ventas totales de preparados de leche de cabra en todo el mundo.

Cuando se complete la transacción entre las dos partes, el desarrollo a largo plazo de Ausnutria se verá impulsado de forma significativa, lo que a su vez acelerará el esfuerzo de Yili por cumplir su disposición estratégica en materia de fórmulas lácteas. Tomando como punto de partida los preparados para lactantes, las dos empresas se complementarán en cuanto a la compra de materiales, los modelos de comercialización, las ventajas de ubicación y la I+D.

Ausnutria también ha establecido un diseño integral en productos de nutrición, como suplementos dietéticos, probióticos y alimentos para fines médicos especiales, y se está convirtiendo en un proveedor de productos de nutrición y servicios de salud de alta gama que abarca todas las edades y todo el ciclo vital. En este momento, la integración de los recursos óptimos de ambas partes también facilitará la entrada de Yili en el mercado de los productos de nutrición.