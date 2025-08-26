(Información remitida por la empresa firmante)

- ZKONG compite en el mercado ESL con seguridad y personalización mejoradas mientras los gigantes minoristas aceleran su adopción

HANGZHOU, China, 26 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- A medida que los líderes minoristas, incluidos Carrefour, Aldi y Kroger, adoptan cada vez más las etiquetas electrónicas para estantes (ESL) como un elemento central de sus estrategias de venta minorista inteligente, se proyecta que el mercado global de ESL crecerá en 1.640 millones de dólares entre 2024 y 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta de casi 15,69 %, según Technavio.

Con la expansión de la implementación en tiendas y sectores, se ha intensificado la atención en la fiabilidad, el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos de los sistemas ESL. Estos aspectos se están convirtiendo en diferenciadores críticos entre los fabricantes de ESL.

ZKONG, un importante proveedor global de ESL, está enfocando sus soluciones en el diseño de alta seguridad y adaptabilidad. La compañía también ha obtenido las certificaciones ISO 27001 e ISO 9001, lo que valida aún más sus capacidades en la gestión de la seguridad de la información y el control de calidad.

ZKONG opera una planta de producción automatizada de 40.000 m, manteniendo un control total sobre I+D y fabricación para garantizar la integridad de la cadena de suministro. En cuanto al hardware, cada ESL está diseñado con características antirrobo y a prueba de manipulaciones. Su extracción requiere herramientas especializadas, y los dispositivos pueden activar alarmas o alertas intermitentes si se mueven fuera de las áreas designadas, lo que impide la manipulación no autorizada.

Para la transmisión de datos, ZKONG emplea un protocolo Bluetooth 5.1 de desarrollo propio que admite implementaciones personalizadas cifradas. Cada etiqueta está equipada con una clave única y los clientes pueden importar claves directamente al sistema de etiquetas para evitar infracciones internas y fortalecer la seguridad de las comunicaciones.

La plataforma en la nube de la empresa ofrece una gestión integrada de ESL, priorizando la seguridad, la precisión y el cumplimiento normativo. Permite actualizaciones de precios en tiempo real y plantillas personalizables para cumplir con las normativas minoristas regionales.

Por ejemplo, la cadena australiana de farmacias Blooms The Chemist, que opera bajo estrictos requisitos de cumplimiento, incluyendo normativas de atención médica y precios, utilizó la plataforma ESL y en la nube de ZKONG para su transformación digital. La plataforma utiliza cifrado AES-128 para la transmisión y el almacenamiento de datos, la gestión de lotes y la sincronización entre tiendas para cumplir con las normas regulatorias.

"Las ESL son una opción obvia para el futuro", afirmó Stéphane Bredenbac, cofundador de Blooms The Chemist. "Modernizan las tiendas y garantizan la precisión, mejorando la experiencia general del cliente y fomentando las visitas recurrentes".

De igual manera, Sushi Sushi, una cadena de sushi premium con más de 170 locales en Australia, confió en las plantillas personalizables de ZKONG para mostrar claramente la información sobre alérgenos, de acuerdo con las leyes de seguridad alimentaria. El sistema en la nube administra de forma centralizada los precios y las promociones en más de 10.000 ESL.

Este énfasis en soluciones a medida pone de relieve la creciente necesidad de que los proveedores de ESL ofrezcan un soporte flexible para el cumplimiento normativo y una integración fluida. ZKONG ayudó a AreaPadel.com a integrar ESL con su plataforma PrestaShop, lo que permitió la gestión de precios e inventario en tiempo real. Mediante tecnología NFC con autenticación bidireccional y cifrado de extremo a extremo, el sistema evita la fuga de datos y garantiza la transparencia de precios según la normativa española.

A medida que evoluciona el comercio inteligente, la competencia en el segmento de ESL ya no se limita a la eficiencia, sino que se trata de una competencia equilibrada que integra seguridad, servicio y adaptabilidad. Elegir el socio tecnológico adecuado es ahora más crucial que nunca.

