-ZOE Energy Group impulsa su estrategia de localización europea con una nueva fábrica, un modelo de negocio mejorado y la firma de importantes pedidos durante la Cumbre de Socios Inmersiva

SHANGHAI , 31 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- ZOE Energy Group concluyó con éxito un programa de intercambio y visita a su sede central de cuatro días para sus socios europeos, lo que representa un avance significativo en su estrategia de localización en Europa, la mejora de su modelo de distribución y la captación de pedidos.

El programa se diseñó para ofrecer a los delegados europeos una visión integral y práctica de las capacidades de ZOE Energy. El itinerario incluyó visitas a las principales instalaciones de la compañía:

El Centro de I+D de Almacenamiento de Energía en Changzhou , que muestra la innovación tecnológica y la capacidad de desarrollo de productos de la empresa.

La Fábrica de Fabricación Inteligente en Jiaxing, que exhibe procesos de producción automatizados y avanzados que garantizan la calidad y la escalabilidad.

La Central Fotovoltaica y de Almacenamiento de Pingtang, en Guizhou , que ofrece una prueba tangible de la experiencia de ZOE Energy en el despliegue de proyectos de energía renovable integrados a gran escala.

Reuniones y presentaciones estratégicas en la sede central de ZOE Energy Storage en Shanghái, que facilitan debates en profundidad sobre estrategias de mercado y colaboración técnica.

La cumbre alcanzó su punto culminante con la cena de gala "ZOE Night – Navegando el Futuro". Este prestigioso evento sirvió de plataforma para una serie de importantes anuncios que marcan un nuevo capítulo en la expansión europea de ZOE Energy:

"Esta exitosa cumbre de socios es una poderosa prueba de nuestro firme compromiso con el mercado europeo", declaró Jason Huang, presidente de ZOE Energy Group. "Al reunir a nuestros socios en nuestros centros de excelencia y demostrar nuestras capacidades integrales, hemos consolidado una base más sólida de confianza y ambición compartida".

