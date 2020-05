Zoomlion informa de sus resultados del primer trimestre de 2020

CHANGSHA, China, May 18, 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) anunció sus resultados financieros para el primer trimestre el día 29 de abril. Los ingresos operativos fueron de 9.066 millones de yuanes (1.276 millones de dólares estadounidenses), lo que supone un aumento de 49,9 millones de yuanes (7,05 millones de dólares estadounidenses) frente al trimestre del año anterior, con un crecimiento más fuerte visto dentro de la maquinaria de hormigón, grúas móviles y ventas de productos de alzado de construcción. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de valores de la compañía fueron de 1.026 millones de yuanes (145 millones de dólares estadounidenses), lo que equivale a un crecimiento en la cifra de año en año de un 2,39%.

A pesar de la pandemia del COVID-19, la seguridad y salud de nuestros trabajadores, socios y comunidades, además de la continuidad del funcionamiento con crecimiento, siguen siendo las principales prioridades de la compañía. Zoomlion ha implementado varias medidas de precaución para llevar a cabo la protección de la salud de los empleados en su vuelta. La elevada tasa de retorno al trabajo ha asegurado a la compañía que cumple con la demanda de mercado fuerte y cada vez mayor a nivel nacional y extranjero. Las nuevas formas de negocios, como el "Cloud Marketing", ha fortalecido la cooperación de los negocios, llevando a mejores resultados en relación a los beneficios. La tasa de crecimiento de ingresos es mucho mayor que el rendimiento medio en la industria.

Actualización de los negocios en el primer trimestre

Beneficiándose de las mejoras en la competitividad de los productos, los sectores más destacados de la compañía siguen creciendo a un ritmo sin parar, al tiempo que los sectores de negocios emergentes han comenzado a experimentar un crecimiento. La cuota de mercado ha llegado al nivel más elevado dentro de la historia de la compañía.

Durante el primer trimestre, el volumen de ventas de los productos de maquinaria de hormigón de Zoomlion fue testigo de un crecimiento fuerte, manteniendo su posición destacada dentro del mercado. El volumen de ventas de los productos de camiones de bombeo aumentó un 25% en su cifra de año en año, llegando a los niveles más elevados de pico en los últimos años. La cuota de mercado de grúas móviles ha crecido también de forma destacada, con unas ventas a nivel nacional y en el extranjero, consiguiendo una cifra récord. Zoomlion sigue manteniendo una posición de liderazgo en la categoría de hospedaje de construcción. El boom dentro de la industria de la maquinaria agrícola ha llevado a un aumento de las ventas del sector de negocios de maquinaria agrícola de la compañía, mejorando los beneficios de la compañía. Nuevos productos, como las sembradoras de arroz, han disfrutado de una cifra de ventas favorable en el mercado. Zoomlion ha explorado de forma active el mercado dentro de lo que respecta al sector de la maquinaria de movimiento de tierras, logrando una tasa de crecimiento de año en año destacada, a la vez que ha lanzado la plataforma de brazo de trabajo aéreo que ha presentado nuevas oportunidades de crecimiento para la compañía.

Pandemia del COVID-19

Como respuesta al COVID-19, Zoomlion ha llevado a cabo medidas de precaución para proporcionar seguridad en los lugares de trabajo antes de volver a poner en marcha el trabajo y la producción. Desde que se llevó a cabo la vuelta al trabajo el 5 de febrero, la capacidad de producción de la compañía se ha recuperado de forma rápida.

Al tiempo que se ha publicado el informe, la capacidad de producción de la compañía ha llegado al mismo nivel que tenía antes del brote del COVID-19, con una tasa de vuelta al trabajo total que llega al 100%. Las ventas en el segundo trimestre se esperan consigan un crecimiento superior.

Acerca de Zoomlion

Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) es una empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. En la actualidad la empresa vende más de 600 avanzados productos de 55 líneas de producto que abarcan diez categorías significativas.

Sitio Web: www.zoomlion.com/