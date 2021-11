ZOTAC GAMING lanza una campaña mundial de juegos de PC "Survive with Power"

ZOTAC GAMING launches a global “Survive with Power” campaign featuring Resident Evil: Welcome to Raccoon City

-ZOTAC GAMING lanza una campaña mundial de videojuegos para PC "Survive with Power" con el hardware de gaming temático de la próxima película de Sony Pictures Resident Evil: Welcome to Raccoon City

ZOTAC celebra sus 15 años con ediciones especiales limitadas

HONG KONG, 9 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Para celebrar la salida de la próxima película de Sony Pictures Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ZOTAC Technology Limited ha anunciado hoy que su marca especializada en videojuegos, ZOTAC GAMING, lanzará una campaña global "Survive with power" con un hardware temático de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, que incluirá las tarjetas gráficas AMP Extreme Holo, el Mini PC definitivo y mucho más. El hardware de edición limitada está diseñado para amplificar su experiencia de juego en el PC y, además, es un giño a la comunidad mundial de ZOTAC por su apoyo durante los últimos 15 años, desde su creación.

ZOTAC GAMING x Resident Evil: Welcome to Raccoon City

La campaña "Survive with Power" comienza hoy y estará vigente hasta el 17 de diciembre de 2021. Durante un tiempo limitado, los fans de ZOTAC y de RESIDENT EVIL tendrán la oportunidad de ganar una de las tarjetas gráficas ZOTAC GAMING Resident Evil: Welcome to Raccoon City Limited Edition o un mini PC Zotac. Desafíese con nuestro minijuego y participe para ganar uno de los premios finales en el gran sorteo, además de unirse a nuestro sorteo en las redes sociales donde le esperan más premios increíbles. Visite la página oficial para más detalles. (Términos y condiciones aplicables)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti y 3070 Ti AMP Extreme Holo Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition

Equípese con la máxima refrigeración y potencia para sobrevivir a las peores situaciones de cualquier juego. El diseño HoloBlack se vuelve rojo rubí con la tarjeta gráfica de edición limitada Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Con la potencia de la GeForce RTX, ve con visuales el ray-tracing en tiempo real, juega con hasta 4K con mayor eficiencia gráfica con el procesamiento de gráficos de IA mejorada DLSS y reacciona rápidamente con NVIDIA Reflex.

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition

Luche contra los sedientos zombis y otros malvados, sobreviva con el sistema compacto definitivo MAGNUS ONE. Con un volumen de tan solo 8,3 litros, el MAGNUS ONE aprovecha al máximo su reducido tamaño para incorporar el hardware más potente, incluyendo una tarjeta gráfica ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 3070 y el potente procesador Intel® Core™ i7 para ofrecer un rendimiento inigualable.

* Todo el hardware temático de Resident Evil: Welcome to Raccoon City no está a la venta. La promoción solo está disponible en algunos países/regiones.

Página oficial

Acerca de ZOTAC. 15º aniversario

Fundada en 2006, creemos en la fabricación de productos de calidad relacionados con el PC, incluyendo tarjetas gráficas y mini PCs, líderes en la industria y accesorios innovadores a nivel mundial. Celebrando sus 15 años de excelencia, ZOTAC continúa empujando los límites de la innovación, la calidad y las nuevas fronteras. Nuestra dedicación a las rigurosas normas y la búsqueda incesante de la calidad es la columna vertebral de nuestro éxito que conduce a los productos diseño galardonados.

Acerca de ZOTAC GAMING

Detrás de la mirada penetrante de los ojos robóticos, se encuentra la fuerza y la tecnología futura que llena el ego de los invictos y experimentados en la batalla. Fundada en 2017, ZOTAC GAMING es el movimiento pionero que surge del núcleo de la marca ZOTAC que tiene como objetivo crear el hardware de juegos de PC definitivo para aquellos que viven para jugar. Es el epítome de nuestra destreza de ingeniería y experiencia de diseño que representa más de una década de rendimiento de precisión, haciendo de ZOTAC GAMING una fuerza líder nacida con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de juego en PC.

Acerca de la película Resident Evil: Welcome To Raccoon City

Volviendo a los orígenes de la popular franquicia RESIDENT EVIL, el fan y cineasta Johannes Roberts da vida a los juegos para toda una nueva generación de fans. En RESIDENT EVIL: BIENVENIDOS A RACCOON CITY, que en su día fue el floreciente hogar del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City es ahora una ciudad moribunda del Medio Oeste de estados Unidos. El éxodo de la compañía ha dejado la ciudad convertida en un páramo... con un gran mal gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes debe colaborar para descubrir la verdad que se esconde tras Umbrella y sobrevivir a la noche.

Escrita y dirigida por Johannes Roberts. Producida por Robert Kulzer, James Harris y Hartley Gorenstein. Los productores ejecutivos son Martin Moszkowicz, Victor Hadida, Jeremy Bolt y Paul W.S. Anderson. La película está protagonizada por Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, con Donal Logue y Neal McDonough.

La película llega a los cines españoles el 30 de diciembre de 2021.

© 2021 Screen Gems, Inc. Todos los derechos reservados.