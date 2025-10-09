Clark Gracie, Mary Bruce, Jelena Lieberberg y más de 25 instructores internacionales llegan a Mallorca

(Información remitida por la empresa firmante)

Con más de 90 clases y talleres de Jiu-Jitsu brasileño, yoga y bienestar, el Mallorca BJJ & Yoga Festival se consolida como una de las citas internacionales más destacadas este otoño

El Mallorca BJJ & Yoga Festival combina deporte, bienestar y comunidad internacional. Del 22 al 27 de octubre, participantes de todo el mundo se darán cita en el Hotel de Mar Gran Meliá, en Calvià, para vivir una experiencia inmersiva con más de 25 instructores internacionales y un programa que reúne más de 90 clases y talleres de Jiu-Jitsu brasileño (BJJ), yoga y otras disciplinas en un entorno natural incomparable.



Entre los protagonistas de esta séptima edición figuran Clark Gracie, miembro de la familia fundadora del BJJ, o Jelena Lieberberg, instructora de yoga y creadora de Kickass Yoga. "Siempre disfruté enseñando a otros y descubriendo nuevas técnicas para compartirlas", señala Gracie, quien subraya la energía especial del encuentro: "Quizás sea la combinación del mar y el Jiu-Jitsu, o la tranquilidad que aporta el yoga, pero me siento agradecido de formar parte de esta comunidad".



Lieberberg, por su parte, destaca el carácter único del evento: "Es un festival para experimentar el yin y el yang en acción: la fuerza y la competitividad del Jiu-Jitsu junto con la fluidez y ligereza del yoga".



El programa se enriquece con la participación de Mary Bruce, una de las maestras de yoga más respetadas a nivel internacional, con más de 25 años de trayectoria, que recuerda su primera conexión con la isla: "Cuando me invitaron a la edición inaugural del festival fue un sí rotundo. He enseñado en distintas partes del mundo, pero Mallorca tiene algo especial: la belleza de sus montañas, la calma de sus amaneceres y el encanto de Palma. Es mi hogar lejos de casa".



Junto a ellos, el festival contará con auténticas leyendas del Jiu-Jitsu como Felipe Pena o Jon Thomas, así como con figuras emergentes como Natalie Day, campeona de Europa de BJJ en 2023. También estará presente Cameron Shayne, creador del método Budokon, que fusiona artes marciales, yoga y movilidad en una práctica innovadora. Todo ello acompañado por un equipo de instructores internacionales que conforman un cartel de primer nivel.



Más que un evento deportivo, el Mallorca BJJ & Yoga Festival se ha consolidado como una experiencia transformadora que une a instructores y participantes en torno al aprendizaje y el bienestar, con el sello inconfundible de Mallorca.



Más información en www.mallorcabjjyogafest.com/fall-festival



