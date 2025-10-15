Colmenar Viejo y la Federación de videojuegos hacen historia con la Gaming Party - Fejuves

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 3000 personas participaron en la Gaming Party Colmenar Viejo durante el fin de semana. Pudieron disfrutar de múltiples puestos de juego y ver las 4 competiciones organizadas por FEJUVES.

Madrid, 15 de octubre de 2025.-

El entretenimiento con videojuegos tiene cada vez más importancia y participación. Y así quedó demostrado en Colmenar Viejo, donde jugadores y jugadoras de todas las edades disfrutaron de un fin de semana de ocio, diversión y competición. Una actividad oficial organizada por la Federación Española de jugadores de videojuegos y esports (FEJUVES).

Además de las zonas de entretenimiento, los asistentes pudieron ver la línea de sensibilización de la Federación en la que todos los asistentes se podían descargar de forma gratuita la “Guía de Hábitos saludables en la práctica con videojuegos” un ebook que incluye consejos y orientaciones para jugar de forma saludable, consciente y responsable.

También hubo un espacio para las oportunidades profesionales que aporta el sector del Entretenimiento Digital con videojuegos, un sector con una amplia proyección de futuro, que en España genera 23.000 empleos y tiene un volumen de negocio próximo a los 2.500 millones de euros. FEJUVES informó a los asistentes sobre los 80 perfiles profesionales vinculados al ecosistema.

Los asistentes disfrutaron de múltiples zonas de juego para generar la mejor experiencia de participación en los asistentes.

Zona PlayStation: con PlayStation 5 y distintos tipos de juego para todos los públicos.

Zona de baile y animación: el Just Dance puso a bailar a todo el público, generando momentos increíbles

La Zona Motor: permitió a los pilotos virtuales demostrar velocidad y reflejos.

La Arena de Ordenadores gaming, la zona de los más jugones de la casa, contó con Fornite, League of Legends, Valorant o Fall Guys.

La zona Arcade que supuso un punto de encuentro generacional con múltiples tipos de juego en las máquinas retro de toda la vida.

La participación en las zonas fue gratuita y abierta a todo el público, con recomendaciones de la organización del tipo de juego en función de la edad, siguiendo las indicaciones PEGI. Además, generaron contenidos responsables en el espacio con photocall habilitado y se disputaron torneos de alto voltaje para decidir al Campeón/a de Colmenar, quien será finalista en el Clasificatorio final de Fejuves si el juego resulta seleccionado por la Federación Internacional de esports (IESF) para el próximo mundial del 2026.

La calidad de los torneos fue muy alta, de hecho en Just Dance participó Raquel Bautista “Mereth” Campeona de España de Just Dance World Cup 2015 y finalista en el 2019.

Desde la Federación, su responsable Nacho Chamorro, indicó “Es de agradecer que los municipios sean sensibles a las nuevas realidades sociales. Y apuesten por los eventos oficiales de Entretenimiento Digital que no es solo poner puestos de juego. Es generar dinámicas, es comunicar de forma adecuada, trabajar los valores y la sensibilización. Es poder proyectar al municipio a nivel nacional y quién sabe si a nivel internacional si hay un talento en el municipio que compita al máximo nivel. Muy contentos con los resultados, la participación y la valoración de la gente de Colmenar Viejo y dar las gracias a Fabiola Cebrían (Concejal de Deporte y Consumo en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo) y a toda la corporación por esta apuesta y por permitirnos hacer historia conjuntamente”

Las novedades del evento pueden consultarse en las redes sociales de la Federación.

Twitter: twitter.com/Fejuves

Instagram: www.instagram.com/fejuves

Facebook: www.facebook.com/FederacionJugadores

Linkedin: www.linkedin.com/company/fejuves/

YouTube: www.youtube.com/channel/UC4xpdrtGZwOoMUsv9uOMY8w

Twitch: www.twitch.tv/fejuves

Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports nace en octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores de videojuegos.

Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

Sobre TELEFÓNICA

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.

Sobre UDIT – Universidad de Diseño y Tecnología

El mayor campus universitario especializado en Diseño y Tecnología de España está ubicado en el corazón de Madrid y dispone de más de 13.000 m de punteras instalaciones. Esta institución pionera cuenta en sus aulas con más de 2.300 estudiantes que se forman para convertirse en las nuevas generaciones que impulsan las industrias creativas.

Sobre JOMA

La empresa española de equipamiento deportivo Joma Sport, fundada por Fructuoso López hace 53 años y ahora dirigida por sus hijos, mantiene su carácter de empresa familiar aunque compite en el mercado global, exporta a 110 países y obtiene tres cuartas partes de sus ventas del exterior.

Sobre COUGAR GAMING

COUGAR GAMING es un destacado fabricante de periféricos y hardware para gaming, reconocido mundialmente por su compromiso con la calidad, la innovación y el diseño ergonómico. Fundada en 2007, la compañía se ha especializado en la creación de teclados, ratones, auriculares, y otros accesorios para gamers, así como en componentes para PC como cajas y fuentes de alimentación.

Contacto

Emisor: Fejuves

Contacto: Fejuves

Número de contacto: 645847580