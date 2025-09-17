El ex triatleta profesional Isaac López anuncia su regreso para 2026 en la máxima categoría nacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Padre, profesional y deportista: su regreso es fruto de la ‘conciliación real’ que, desde hace más de diez años, proyecta su compañía, Quinton Biotech Labs. Además de su faceta deportiva, López lleva más de 10 años ostentando el cargo de director de Marketing y Comunicación en los laboratorios biotecnológicos con sede en Alicante

Alicante, 17 de septiembre de 2025.- Isaac López, ex triatleta profesional y actual director de marketing en Quinton BioTech Labs confirma que en 2026 volverá a la Primera División del triatlón nacional, con el objetivo de estar en la salida del Campeonato de España Sprint. A sus 42 años, compartirá línea de salida con deportistas más de 20 años más jóvenes, afrontando el reto con ilusión y propósito: "El objetivo ahora mismo no es ganar, sino estar." -comenta el experto en marketing.



Su regreso tras años de parón por lesiones recurrentes en los gemelos, coincide con una nueva etapa de vida: ser padre de dos hijos de 9 y 11 años y profesional de referencia en el ámbito del marketing. Pero, sobre todo, López pretende que su vuelta sea leída como la vuelta de miles y miles de deportistas que "guardaron las zapatillas" con la ilusión de volver en algún momento.



Un momento que López ya está viviendo y que asegura, no sería posible sin el apoyo de su familia, especialmente su mujer, María Borrego, ex triatleta de élite. Además, el deportista confiesa que no sería posible sin "un entorno laboral que le permite desarrollar todas sus facetas, personales y deportivas".



Un ejemplo de inspiración con éxitos recientes en la natación máster y en el triatlón

La trayectoria de Isaac López pone de relieve que algunos regresos no se limitan al ámbito deportivo, sino que forman parte de un proceso vital. Su historia, consideran en su entorno profesional, refleja la resiliencia de quienes, por motivos laborales, lesiones o etapas personales, tuvieron que dejar la competición y mantienen el deseo de volver. Es por ello por lo que el deportista ve imperativo poner el foco en, cita textualmente en "la autenticidad y la humildad y no en la épica’’. Asimismo, los valores que han sido fundamentales para el triatleta en todos estos años han sido "la constancia y la motivación". Ambas, claves para conciliar tres frentes: el del rendimiento deportivo, su vida personal y el desarrollo profesional.



Además de su regreso al triatlón de máximo nivel nacional, Isaac López ha brillado en la natación máster con un registro de 4:23.70 en 400 metros libres, marca que le situó en el Top 5 europeo de su categoría (40-44) en 2024. Ese mismo año, también alcanzó un hito en triatlón al proclamarse subcampeón del mundo sprint en su grupo de edad, demostrando su polivalencia y capacidad para rendir al máximo en diferentes disciplinas.



Conciliación y deporte: el apoyo de su propio equipo y el plus de las soluciones naturales a partir de agua de mar

"Estoy muy satisfecho con el resultado obtenido en la pasada temporada. Haber logrado una de las mejores marcas europeas es una recompensa al trabajo constante y al apoyo del equipo y de la familia. Esta temporada está siendo muy positiva y la motivación resulta clave para seguir mejorando de cara al 2026", señaló Isaac tras finalizar la liga de clubes de triatlón.



El regreso del atleta no habría sido posible sin el apoyo del modelo de conciliación que Quinton Biotech Labs ofrece a todos sus profesionales, independientemente de su cargo. Entre las medidas destacan el teletrabajo, fisioterapeuta, entrenador y nutricionista en horario laboral, que permiten cuidar de la salud y fomentar el bienestar integral de la plantilla. Este compromiso con la conciliación forma parte del Laboratorio de Bienestar de Quinton, un programa con más de 90 iniciativas que ha sido premiado en numerosas ocasiones dentro y fuera del sector Wellness.



Sus tres principales ejes son:



• Conciliación, para garantizar calidad de vida diaria al equipo;



• Totum Spirit, centrado en el bienestar físico y deportivo;



• Quinton Wellness, que integra nutrición y confort personal.



Gracias a este modelo pionero, Quinton impulsa desde dentro la actividad deportiva de su plantilla y refuerza su apuesta por la salud física y mental. Algo que el deportista de élite valora y a lo que añade: "Vuelvo a la máxima categoría con la ilusión de estar y competir. Con casi 42 años, el año que viene, y compartiendo salida con triatletas mucho más jóvenes, el aprendizaje fundamental es que la constancia sostiene el día a día, la motivación empuja y el apoyo del entorno familiar y compañía son vitales".



Por su parte, desde la Quinton Biotech Labs, clave en la trayectoria profesional y deportiva, subrayan: "La historia de Isaac demuestra que el rendimiento puede ser compatible con una vida plena y equilibrada. Es un orgullo que el propio director de Marketing sea el mejor embajador de las soluciones naturales de la línea deportiva Quinton Sport".



Además, y como complemento al cuidado de la salud mental y física, según estudios recientes, cada vez más deportistas recurren a la nutrición funcional para optimizar su rendimiento y recuperación. En este sentido, el atleta asegura que la línea deportiva Quinton Sport juega un papel fundamental en su día a día y carrera deportiva, recomendando tres soluciones específicas:



• Totum Sport, como solución electrolítica.



• Geles con agua de mar de Quinton.



• Barritas energéticas.



Todas ellas son soluciones naturales en coherencia con la especialización de Quinton Biotech Labs en productos a base de agua de mar oceánica.



El regreso de Isaac López no solo supone un desafío deportivo, sino también un ejemplo de resiliencia y equilibrio vital que inspira a quienes sueñan con volver a la competición sin renunciar a su vida personal y profesional.







