IMANcorp Foundation se compromete con el impulso del waterpolo adaptado en España

“Waterpolo Sin Límites”: el sueño que impulsa la Primera Liga Nacional de waterpolo adaptado

Madrid, 28 de octubre de 2025. El deporte inclusivo de nuestro país vive un momento decisivo con el nacimiento de “Waterpolo Sin Límites”, la primera semilla para la creación de una liga nacional de waterpolo adaptado. La iniciativa, que está tomando forma en Madrid con la participación de deportistas, técnicos y entidades, busca construir un espacio de competición accesible para personas con discapacidad física y avanzar hacia el reconocimiento internacional del waterpolo adaptado.

Gabi Villarubia ‘Villapela’, exwaterpolista internacional con discapacidad severa, lidera esta iniciativa junto a Félix Fernández, waterpolista olímpico en Los Ángeles 84 y director técnico de Waterpolo Sin Límites y Toñi Sánchez, directora del proyecto. Este equipo trabaja desde hace meses, en colaboración con clubes, federaciones y profesionales del deporte a nivel internacional, para sentar las bases de una liga estable, regulada y abierta a todo tipo de deportistas con discapacidad física.

“Queremos que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de sentir la emoción de competir, de pertenecer a un equipo y de vivir el esfuerzo en el agua como cualquier otro deportista”, explica Gabi Villapela.

Por su parte, Toñi subraya que “este proyecto nace de la pasión y la convicción de que el agua puede ser un terreno común donde todos tengan cabida, sin barreras ni etiquetas”.

“Es un proyecto cargado de energía y profundamente ilusionante. Por un lado, supone el privilegio, junto a IMANcorp Foundation, de ofrecer a todas las personas con discapacidad física la posibilidad de practicar nuestro deporte; y, por otro, el desafío de consolidar una sección competitiva que nos conduzca, al fin, a la tan anhelada Primera Liga Nacional de waterpolo adaptado”, explica Félix, su director técnico.

IMANcorp Foundation, reconocida por su labor a favor de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad y por promover junto a empresas proyectos de deporte adaptado, se ha comprometido con esta nueva etapa del waterpolo adaptado, colaborando en la difusión y en el acompañamiento técnico y social de los equipos participantes.

“Estamos ante un momento emocionante: por primera vez se está configurando una verdadera liga nacional de waterpolo adaptado. Desde IMANcorp Foundation queremos acompañar y apoyar este movimiento, convencidos de que el deporte es una herramienta poderosa de inclusión y transformación social”, afirma Alba Escolà, directora de la Fundación.

Además, a lo largo del mes de octubre, IMANcorp Foundation está dedicando sus redes sociales a visibilizar el deporte sin barreras, compartiendo historias, entrevistas y ejemplos inspiradores que muestran cómo el deporte puede ser una herramienta real de inclusión.

El objetivo es que la liga de Waterpolo Adaptado arranque oficialmente en los próximos meses, con una primera fase de clubes madrileños y la incorporación progresiva de equipos de otras comunidades autónomas. A medio plazo, los organizadores aspiran a que España pueda competir en torneos internacionales de waterpolo adaptado.

El agua, símbolo de movimiento y equilibrio, se convierte ahora también en un escenario de igualdad, esfuerzo y comunidad. Y en ese nuevo horizonte, IMANcorp Foundation vuelve a estar presente: allí donde la inclusión se convierte en acción.

