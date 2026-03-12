Más de 750 jóvenes futbolistas participan en el Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base

Partido en el Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base 2025 - Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base

Ibiza volvió a situarse en el mapa del fútbol formativo reuniendo a cientos de jóvenes futbolistas en un ambiente marcado por la competición, la convivencia y los valores del deporte base

Ibiza, 12 de marzo de 2026.-El Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base se celebró del 27 al 30 de diciembre de 2025 en los municipios de Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia, consolidándose como una de las citas deportivas más destacadas del fútbol formativo en Baleares durante el periodo navideño.



El torneo reunió a 46 equipos y más de 750 jugadores y jugadoras de entre 8 y 15 años, que compitieron en las categorías benjamín sub9 y sub10, alevín sub11 y sub12, infantil y cadete, en un evento que volvió a poner el foco en la formación deportiva y en los valores asociados al fútbol base.



La competición contó con la participación de canteras de primer nivel del fútbol nacional, con la presencia de clubes destacados como FC Barcelona, Villarreal CF, Real Sociedad de Fútbol y Deportivo de La Coruña, entre otros equipos, que compitieron en las diferentes categorías del torneo, desde benjamines hasta cadetes.



La inauguración del campeonato tuvo lugar en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, con un acto de presentación que congregó a jugadores, familias y aficionados. Los equipos fueron presentados en una jornada festiva que llenó el recinto y que contó con dinamización, música y la presencia de los gigantes tradicionales de Ibiza, aportando un toque cultural al evento. El acto también contó con la participación del creador de contenido Marc Chabé, quien compartió varios momentos con los jóvenes participantes.



Durante los días siguientes, la competición sumó 139 partidos disputados a lo largo de tres jornadas. La jornada final, celebrada en el campo municipal de Sant Antoni, registró una gran afluencia de público y aficionados, poniendo el broche a un torneo que continúa creciendo edición tras edición y que consolida a Ibiza como un destino idóneo para la celebración de eventos deportivos vinculados al fútbol base.



Gracias a la implicación de clubes, jugadores, técnicos y familias, así como al apoyo institucional y de los patrocinadores del torneo, la organización ha confirmado ya las fechas de la próxima edición. El Trofeu Fibwi Ibiza de Futbol Base 2026 se disputará del 27 al 30 de diciembre de 2026, con el objetivo de seguir consolidando esta cita como uno de los eventos de referencia del calendario deportivo de la isla, y que incluirá, por primera vez, una categoría femenina.





