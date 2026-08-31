Puerto de la Cruz inaugura su 53º Oktoberfest y encara un fin de semana de música, tradición y sabor bávaro

Puerto de la Cruz inaugura su 53º Oktoberfest - La Agencia Creativa

(Información remitida por la empresa firmante)

La Explanada del Muelle abrió este viernes tres días de celebración que ponen el broche final a la Semana Bávara, una tradición que mantiene vivos los vínculos entre Puerto de la Cruz y Alemania desde hace más de cinco décadas.

El espíritu de Baviera ya se vive junto al Atlántico. La 53ª edición del Oktoberfest Puerto de la Cruz quedó inaugurada este viernes en la Explanada del Muelle, dando comienzo a un fin de semana en el que música, gastronomía, tradición y convivencia volverán a encontrarse en uno de los acontecimientos de inspiración alemana con mayor trayectoria de España.

La apertura del Oktoberfest supone además la recta final de la Semana Bávara de Puerto de la Cruz, que desde el pasado 23 de agosto ha llevado la cultura y la música alemana a diferentes espacios del municipio a través de conciertos, pasacalles y actividades.

Tras la primera jornada de este viernes, la celebración continuará durante todo el fin de semana con entrada gratuita: el sábado 29, desde las 12:00 hasta las 02:00 horas, y el domingo 30, desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Una programación diseñada para que residentes y visitantes puedan vivir diferentes caras de una tradición que, 53 ediciones después, continúa siendo un punto de encuentro entre Puerto de la Cruz y Baviera.

El sabor del Oktoberfest de Múnich llega primero a Puerto de la Cruz

Uno de los grandes protagonistas de esta edición se encuentra en las jarras. Por primera vez, el público del Oktoberfest Puerto de la Cruz puede disfrutar de Paulaner Oktoberfest Bier, la cerveza elaborada especialmente para el Oktoberfest y una de las cervezas oficiales que se sirven en la histórica celebración de Múnich.

Su presencia tiene este año un significado especialmente singular: Puerto de la Cruz permite degustarla antes de que dé comienzo el Oktoberfest de Múnich.

Paulaner forma parte de las seis cervecerías tradicionales autorizadas para servir cerveza en el Oktoberfest muniqués, por lo que su llegada a Tenerife acerca al público una parte de la experiencia original de Baviera.

La Paulaner Oktoberfest Bier estará disponible en unidades limitadas durante la celebración en la Explanada del Muelle.

Junto a ella, la propuesta del fin de semana se completa con una amplia oferta gastronómica y de bebidas, con sabores vinculados a la tradición alemana y diferentes propuestas para acompañar las jornadas de celebración.

El sábado: doce horas de Oktoberfest que llegarán hasta las dos de la madrugada

El sábado 29 de agosto será la jornada más larga de esta edición. Las puertas abrirán a las 12:00 horas y la celebración continuará hasta las 02:00 de la madrugada.

La música será nuevamente uno de los grandes ejes de la programación, con la presencia de la Orquesta Reinheitsgebot, llegada desde Alemania y dirigida por Karsten Weber, que durante toda la Semana Bávara ha llevado sus sonidos por diferentes rincones de Puerto de la Cruz.

También regresará la Txaranga Band Tocats, que después de participar en la jornada inaugural volverá a recorrer el recinto llevando la música directamente entre el público.

Música en directo, gastronomía y ambiente bávaro se sucederán durante una jornada concebida para disfrutar del Oktoberfest desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada.

El domingo, Oktoberfest para toda la familia

El domingo 30 de agosto, de 12:00 a 20:00 horas, el Oktoberfest mostrará su vertiente más familiar con una programación específica que convivirá con la música, la gastronomía y el ambiente habitual de la celebración.

Una de las principales propuestas será el Oktoberfest Infantil, dirigido a niños y niñas de 4 a 14 años y con actividades distribuidas en dos bloques, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

La programación incluirá maquillaje facial, manualidades, carreras de sacos, carrera del camarero, lanzamiento de aros, juegos cooperativos y una minidisco infantil, convirtiendo el recinto en un espacio en el que diferentes generaciones puedan compartir la experiencia.

La música también tendrá un papel destacado durante la última jornada, que contará con la actuación de The Vid Band, encargada de sumar su directo al cierre de esta 53ª edición.

Dogtoberfest vuelve a la Explanada del Muelle

El domingo tendrá además otros protagonistas: los perros.

Dogtoberfest regresa al Oktoberfest Puerto de la Cruz con una jornada especialmente pensada para quienes quieran disfrutar de la celebración acompañados de sus compañeros de cuatro patas.

El recinto dispondrá de bebederos y zonas de sombra y descanso, además de una serie de recomendaciones y normas destinadas a garantizar el bienestar animal y una convivencia responsable con el resto del público.

Un Oktoberfest que también tiene una vertiente solidaria

La 53ª edición incorpora además una labor social a través de diferentes rifas solidarias que se celebrarán durante el fin de semana gracias a premios aportados por empresas colaboradoras.

Durante las jornadas del viernes y sábado, la iniciativa estará destinada a apoyar a la Fundación Canaria José Luis Montesinos, entidad sin ánimo de lucro que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad mediante herramientas orientadas a favorecer su autonomía, formación, empleabilidad y bienestar integral.

El domingo, coincidiendo con Dogtoberfest, la acción solidaria centrará su atención en el bienestar animal, destinándose a refugios y protectoras de animales de la zona.

De esta manera, la celebración suma a su dimensión turística, cultural y gastronómica una vertiente social que busca aprovechar la capacidad de convocatoria del Oktoberfest para contribuir también a diferentes causas del entorno.

53 ediciones uniendo Puerto de la Cruz y Alemania

La inauguración de este viernes supone un nuevo capítulo de una historia iniciada en 1973 y construida durante más de cinco décadas alrededor de los vínculos históricos entre Puerto de la Cruz y Alemania.

La celebración es posible gracias al trabajo conjunto del Centro de Iniciativas y Turismo de Puerto de la Cruz, instituciones, organización, patrocinadores y colaboradores que han contribuido a que la Semana Bávara y el Oktoberfest alcancen este año su 53ª edición.

El respaldo público y privado permite mantener una programación que no se limita a los tres días de Oktoberfest, sino que durante toda la Semana Bávara ha llevado la celebración a diferentes enclaves del municipio, desde el concierto inaugural en el Lago Martiánez hasta pasacalles, el Tour Tren de Loro Parque y el concierto celebrado en la Terraza Mirador del Complejo Turístico Costa Martiánez.

Con la celebración ya en marcha, la Explanada del Muelle afronta ahora sus dos grandes jornadas finales: un sábado de doce a dos de la madrugada y un domingo familiar, dog friendly y solidario para despedir ocho días de cultura bávara en Puerto de la Cruz.

OKTOBERFEST PUERTO DE LA CRUZ 2026

CONTACTO DE PRENSA

Elena Zamora

Oktoberfest Puerto de la Cruz

tenerifeoktoberfest.com