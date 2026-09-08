Aitor Hernanz trabajaba sin límites hasta que su cuerpo dijo basta; así rediseñó su vida - Aitor Hernanz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de septiembre de 2026.- En el actual contexto laboral, marcado por una creciente preocupación en torno al bienestar de los profesionales, es importante destacar la figura de Aitor Hernanz, reconocido Health Coach internacional, mentor y especialista en estrés y neurociencia aplicada al entorno laboral. Su trayectoria, así como su metodología de trabajo, lo posicionan como una voz relevante dentro de este ámbito, en un momento en el que cada vez más organizaciones y profesionales comienzan a tomar conciencia de las consecuencias del estrés sostenido en el tiempo.

Cabe señalar que Hernanz se ha especializado en ayudar a perfiles de alta responsabilidad —entre los que se incluyen consultores, financieros y directivos— a mitigar el agotamiento y gestionar el estrés laboral, sin que ello suponga sacrificar su vida personal. Se trata, en definitiva, de un colectivo especialmente expuesto a jornadas prolongadas, altos niveles de exigencia y una presión constante por los resultados, factores que, combinados, favorecen la aparición de cuadros de agotamiento físico y emocional.

En este sentido, su enfoque se caracteriza por integrar mente y cuerpo mediante un método basado en la evidencia científica, combinando, entre otras, las siguientes disciplinas:

Coaching de Salud.

Psiconeuroendocrinoinmunología (PNEI).

Programación Neurolingüística (PNL).

Neurociencia.

Todo ello, cabe mencionar, con el objetivo último de ofrecer un acompañamiento integral a las personas con las que trabaja, entendiendo el estrés no como un fenómeno exclusivamente psicológico, sino como un proceso que involucra al sistema nervioso, hormonal e inmunológico de manera conjunta.

Una trayectoria marcada por la superación personal

Resulta relevante destacar que la historia profesional de Hernanz no está exenta de dificultades. En 2014 comenzó su andadura en el sector de la consultoría, un ámbito en el que, según se ha indicado, vivió con presión constante y sin límites claros entre su vida profesional y personal. Durante varios años, esta dinámica se mantuvo prácticamente inalterada, hasta que, en 2021, tras tocar fondo, una enfermedad cambió por completo su forma de entender el trabajo y el bienestar.

Esta experiencia, cabe subrayar, le llevó a comprender que el problema no era trabajar mucho o tener éxito, sino hacerlo sin regulación —una conclusión que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en el eje central de su propuesta profesional. Es importante señalar que este tipo de procesos, en los que una crisis de salud actúa como punto de inflexión, son relativamente frecuentes entre profesionales de alto rendimiento, si bien no todos consiguen transformar dicha experiencia en un cambio de rumbo profesional tan significativo como el de Hernanz.

A raíz de este punto de inflexión, Hernanz decidió dar un giro laboral e invertir más de 30.000 euros en formarse con referentes mundiales, con el fin de entender el estrés tanto desde la neurociencia como desde su propia experiencia directa. Cabe destacar que esta inversión, tanto económica como de tiempo, refleja el nivel de compromiso adquirido con su propio proceso de transformación. En este proceso formativo destacan, entre otros, los siguientes nombres:

Dr. Hernán Cerna, con quien se formó en Health Coaching y PNL.

Dr. Bottaccioli, referente en Psiconeuroendocrinoinmunología.

Angélica Olvera, especialista en terapia sistémica.

Dr. Simon Dolan, creador del método Stress Map.

Cada una de estas figuras, cabe mencionar, aporta una perspectiva complementaria dentro del amplio espectro de disciplinas vinculadas a la salud mente-cuerpo, lo que ha permitido a Hernanz construir un enfoque propio, nutrido de distintas escuelas y tradiciones.

Formación y acreditaciones

Por otro lado, es importante mencionar que Hernanz cuenta con la acreditación EIA Senior Practitioner, otorgada por la EMCC Spain (European Mentoring and Coaching Council), organismo de referencia a nivel europeo en materia de coaching y mentoring. A ello se suma su formación como Specialist Clinical Health & Nutritional Coach en Isora Neurociencia, una acreditación que refuerza el componente clínico y científico de su metodología.

Dicha combinación de acreditaciones y aprendizajes junto a referentes internacionales en la conexión mente-cuerpo respalda, en gran medida, la solidez de su propuesta metodológica, situándola en un punto intermedio entre el coaching tradicional y un enfoque más próximo a la salud clínica y la neurociencia aplicada.

RE:SET Health Coaching, su proyecto actual

En la actualidad, cabe destacar que Aitor Hernanz lidera su propia marca personal, contando además con una fuerte autoridad en LinkedIn, plataforma en la que comparte de manera habitual contenido relacionado con el estrés, la salud laboral y la neurociencia aplicada al trabajo. Esta presencia digital, cabe señalar, se ha convertido en un canal relevante a través del cual difunde su visión y conecta con profesionales interesados en mejorar su relación con el trabajo.

A ello se suma su servicio de acompañamiento personalizado y el programa RE:SET Health Coaching, orientado a ayudar a perfiles de alta responsabilidad a recuperar el equilibrio entre exigencia profesional y bienestar personal.

Asimismo, resulta pertinente señalar que su trabajo ha trascendido al ámbito editorial: la revista Capital Humano publicó recientemente un artículo suyo, recogido por EMCC Spain bajo el título "El coste oculto del estrés en el trabajo", en el que reflexiona sobre el impacto del malestar emocional en la productividad, el absentismo y el bienestar de las personas trabajadoras, y plantea el Coaching de Salud como una vía para construir organizaciones más saludables. Cabe destacar que este tipo de publicaciones contribuyen a consolidar su posicionamiento como voz especializada dentro del sector del coaching y la gestión del bienestar laboral.

Un enfoque con proyección de futuro

Cabe mencionar que la propuesta de Hernanz se inscribe dentro de una tendencia más amplia, en la que cada vez más organizaciones comienzan a incorporar programas de bienestar y gestión del estrés como parte de sus políticas internas. En este contexto, perfiles como el suyo —que combinan formación académica, experiencia clínica y vivencia personal— resultan especialmente valorados, en la medida en que aportan credibilidad y un enfoque práctico basado en la evidencia.

Es importante destacar, en este sentido, que su metodología no se limita a ofrecer pautas genéricas de gestión del tiempo o técnicas de relajación puntuales, sino que busca abordar el estrés desde una perspectiva integral, atendiendo tanto a los aspectos fisiológicos como a los emocionales y conductuales implicados en los procesos de agotamiento laboral.

Una historia que conecta con muchos profesionales

En definitiva, tras superar la enfermedad que marcó un antes y un después en su vida, Aitor Hernanz dedica hoy su labor a ayudar a profesionales con responsabilidad a rendir con claridad y sin quemarse. Su caso, cabe concluir, ilustra un fenómeno cada vez más presente en el mundo laboral: el de quienes transforman una experiencia límite en un propósito profesional al servicio de otros, aportando además una perspectiva especialmente valiosa por estar fundamentada tanto en el conocimiento científico como en la propia vivencia personal.

Su trayectoria, en última instancia, invita a reflexionar sobre la importancia de repensar los modelos de éxito profesional imperantes, incorporando el bienestar y la sostenibilidad personal como parte indisociable del rendimiento a largo plazo.

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