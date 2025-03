Casi 1 de cada 5 jóvenes universitarios declara seguir una dieta de adelgazamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

La Dra Ascensión Marcos ha presentado en las XI Jornadas UCM-ASEN los resultados de un estudio que analiza las recomendaciones nutricionales para el mantenimiento de peso o en dietas de adelgazamiento

La experta en nutrición ha explicado a estudiantes y profesionales de la nutrición qué patrones de alimentación y estilo de vida pueden formar parte de una dieta saludable y equilibrada

El consumo moderado de cerveza por parte de adultos sanos puede formar parte de dietas de mantenimiento de peso y/o adelgazamiento, en el contexto de una alimentación equilibrada

Madrid, 4 de marzo de 2024. Según datos del Barómetro de Salud de FAD Juventud y la Fundación Mutua Madrileña, un 18,1% de los jóvenes españoles declara seguir una dieta de adelgazamiento1. Esta generación, en la que crece la preocupación por el autocuidado de la salud y la composición de la lista de ingredientes en su cesta de la compra, basa muchas veces sin embargo sus decisiones en bulos de dudoso rigor sanitario, propagados muchas veces a través de las redes sociales. En este contexto, crece la necesidad de establecer fuentes de información de confianza que guíen las decisiones nutricionales de los jóvenes, así como de revisar las pautas promovidas por los profesionales de la nutrición y estudiantes de la misma. Durante hoy y mañana en las XII Jornadas UCM-ASEN, expertos en Nutrición, Medicina, Farmacia y Psicobiología presentarán datos de los últimos estudios e iniciativas encaminadas a fomentar hábitos de alimentación y de vida saludables en la población, así como recomendaciones prácticas de cómo ponerlo en práctica desde la consulta.

“Promover un estilo de vida equilibrado y una alimentación adecuada, como los basados en la Dieta Mediterránea, que nos ayuden a prevenir problemas de la salud, debería ser una prioridad para la sociedad y los sistemas de salud, así como en la enseñanza en las universidades” ha afirmado la Dra. Ascensión Marcos, experta en nutrición del CSIC, y Directora del grupo de investigación en Inmunonutrición en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN), quien ha presentado en las Jornadas los resultados de un estudio que analiza las recomendaciones nutricionales para el mantenimiento de peso o en dietas de adelgazamiento. "La Dieta Mediterránea, rica en antioxidantes y nutrientes esenciales, no solo promueve un peso saludable, sino que también fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad.” 2

Sin embargo, muchas veces por falta de guía profesional y conocimiento, así como por el exceso de información del contexto comunicativo actual, los jóvenes optan por seguir pautas sin base científica, focalizadas en la restricción de grupos alimentarios y poco sostenibles en el tiempo, aunque con ello no se consiga bajar de peso, y sin considerar otros aspectos del estilo de vida más allá de la alimentación. “Para prevenir problemas de salud, no sólo hemos de tener en cuenta llevar una correcta alimentación, sino también la actividad física diaria, una adecuada rutina de sueño, o la gestión emocional, todos ellos factores esenciales para la salud de nuestro organismo y mantener un peso saludable a largo plazo. La Dieta Mediterránea, a diferencia de las dietas de moda, se centra en la calidad nutricional y no en la restricción, promoviendo un estilo de vida equilibrado y contemplando estos otros aspectos más allá de la ingesta” ha explicado la Dra. Marcos, señalando además que “la obesidad no se produce por la ingesta de un único alimento, si no por la suma de factores del estilo de vida”.2

En relación a no caer en restricciones innecesarias, la especialista en Inmunonutrición ha hecho también alusión al consumo moderado de bebidas fermentadas y su posible papel dentro de la Dieta Mediterránea, de cara a aconsejar a los jóvenes. “Dentro de un estilo de vida equilibrado y siempre por parte de adultos sanos, el consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza, combinado con otros factores, puede formar parte de un estilo de vida saludable, así como de dietas de pérdida de peso2” ha comentado, puntualizando que “los potenciales beneficios del consumo moderado de cerveza se dan siempre y cuando se realice de manera responsable y acompañada de alimentos, siguiendo el patrón de estilo de vida mediterráneo y recordando las cantidades máximas de ingesta tanto para mujeres (200-300 ml/día) como para hombres adultos (400-600 ml/día) sanos”. 3

Sobre las XII Jornadas UCM-ASEN

En las jornadas también se han abordado temas relacionados con la mejora de la función tiroidea, calidad del sueño, envejecimiento saludable y aspectos vinculados a una mejor calidad de vida y menor coste de atención sanitaria. Entre otras temáticas, se ha prestado atención a algunos alimentos y componentes de los alimentos con beneficios sobre la salud, así como a errores extendidos en relación con productos o sus componentes. Además, se han analizado cambios introducidos en la composición y el etiquetado de los alimentos para facilitar la mejora nutricional de la población y a la aplicación de la inteligencia artificial en la cadena alimentaria.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar en el conocimiento de la cerveza, impulsando y compartiendo la investigación científica sobre el producto, su consumo moderado y su relación con el estilo de vida; recordando siempre que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no tiene cabida en un estilo de vida saludable. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

