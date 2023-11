Clairvoyant supera el 50% de aleatorización en su ensayo de fase 2b de terapia con psilocibina

(Información remitida por la empresa firmante)

Este ensayo de la compañía se ha llevado a cabo para el trastorno por consumo de alcohol

Vancouver, 29 de noviembre de 2023

Clairvoyant Therapeutics Inc. ( www.clairvoyantrx.com), la compañía farmacéutica en fase clínica que desarrolla una terapia con psilocibina para el trastorno por consumo de alcohol (TUA), ha anunciado hoy que ha asignado al azar a más del 50% de los 128 sujetos previstos para su ensayo clínico de fase 2b de 24 semanas de psilocibina sintética (cápsula oral de 25 mg). El ensayo, doble ciego, aleatorizado y controlado, se inició en octubre de 2022 y está diseñado para evaluar múltiples criterios de valoración de la eficacia y la seguridad.



"Nos complace que el ritmo de inscripción de sujetos esté en el extremo superior de nuestras expectativas. Estamos en vías de obtener datos provisionales en febrero de 2024 y datos de primera línea en el segundo trimestre de 2024", declaró Damian Kettlewell, consejero delegado de Clairvoyant.



"Nuestro objetivo es ser la primera empresa del mundo en obtener la aprobación reglamentaria para el uso clínico de la psilocibina en AUD. Los beneficios médicos de los compuestos psicodélicos como la psilocibina han sido suprimidos durante décadas. Nos complace que las autoridades reguladoras estén ahora comprometidas con enfoques basados en la evidencia para revisar estos compuestos potencialmente notables".



Clairvoyant se ha visto motivada a explorar la terapia con psilocibina para el TUA como resultado del trabajo académico pionero de investigadores en EE.UU. Los resultados clínicos positivos apoyarán el objetivo de Clairvoyant de ayudar a millones de pacientes con TUA en todo el mundo.



El alcohol es el principal factor de riesgo de la carga global de morbilidad entre los hombres y un factor de riesgo significativo entre las mujeres (fuente: WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2014). Un estudio regional informó recientemente de que menos del 5% de los pacientes diagnosticados de trastorno por consumo de alcohol de moderado a grave reciben la medicación recomendada (fuente: BC Centre for Substance Use, 2023).



Sobre Clairvoyant Therapeutics

Clairvoyant Therapeutics es una empresa canadiense de biotecnología que está abriendo camino a la salud mental mundial a través de la terapia con psilocibina. La estrategia clínica de Clairvoyant para acelerar la comercialización está diseñada para permitir la terapia con psilocibina en la UE, Reino Unido y Canadá para el tratamiento de pacientes con Trastorno por Consumo de Alcohol (TCA) a partir de 2026.



El excepcional equipo de la empresa, con una profunda experiencia en el desarrollo clínico, ha convertido a Clairvoyant en la empresa más avanzada en el desarrollo de la terapia con psilocibina para el tratamiento del TDAH. Clairvoyant es miembro de Life Sciences BC.



Puede encontrar más información sobre el ensayo clínico de Clairvoyant en ClinicalTrials.gov





