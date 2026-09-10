CONNECTA Therapeutics levanta 3,1 millones para el desarrollo clínico de CTH120 para el síndrome X Frágil

Jordi Fàbrega, cofundador y CEO, y Josep Prous, cofundador y CSO de CONNECTA Therapeutics - ANNA MAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 10 de septiembre de 2026.

La ronda ha sido liderada por Clave Capital con la participación de los inversores existentes.

Los fondos permitirán completar el ensayo clínico de Fase IIa de CTH120 en síndrome X Frágil, actualmente en curso, del que se prevé obtener resultados preliminares a mediados de 2027.

Barcelona, 10 de septiembre de 2026 – CONNECTA Therapeutics, una empresa biotecnológica en fase clínica pionera en el desarrollo de moduladores first-in-class de la neuroplasticidad para abordar necesidades médicas no cubiertas en los trastornos del Sistema Nervioso Central (SNC), ha cerrado una ronda de financiación de 3,1 millones de euros liderada por Clave Capital a través de su fondo Innvierte Science Tech Clave Innohealth, F.C.R. y con la participación de los inversores existentes de la compañía, Inveready, CDTI Innvierte y Prous Institute for Biomedical Research.

Estos fondos impulsarán el desarrollo clínico de CTH120 en varones adultos con síndrome X Frágil (SXF), actualmente en Fase IIa.

Jordi Fàbrega, cofundador y CEO de CONNECTA Therapeutics, comenta: “Esta financiación es un hito significativo para CONNECTA y contribuye a nuestros esfuerzos para avanzar en el desarrollo de CTH120 para el SXF. Creemos que los datos de la Fase IIa, previstos para mediados de 2027, supondrán un importante avance para demostrar el potencial de CTH120 para abordar los mecanismos biológicos de esta enfermedad minoritaria y mejorar la calidad de vida de los pacientes con SXF.”

Respaldado por evidencias preclínicas y datos de seguridad de Fase I, el estudio de Fase IIa, iniciado en junio de 2026, evalúa la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de CTH120 en 30 varones adultos con SXF aleatorizados. El ensayo se está llevando a cabo en el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) y el Instituto de Investigación e Innovación Fundación Parc Taulí (I3PT) y contribuirá al avance de la identificación de biomarcadores con la colaboración del Centro de Regulación Genómica (CRG). El estudio cuenta con la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el programa NextGenerationEU de la Unión Europea (Referencia del proyecto: CPP2022-009659). Además, CONNECTA está preparando el desarrollo de CTH120 en pacientes pediátricos a través del proyecto FRAXCURE.

Ignacio Prieto Fernández, inversor asociado de Clave Capital, explica: “CONNECTA ha desarrollado un enfoque innovador para abordar la neuroplasticidad en el SXF, respaldado por una estrategia clara de desarrollo clínico y un equipo experimentado. La compañía ha conseguido importantes avances de CTH120 hasta la Fase IIa y acompañaremos al equipo a alcanzar el próximo hito.”

Sara Secall, socia general de Inveready, añade: “Como inversores desde la fase seed, hemos acompañado a CONNECTA en el progreso de CTH120, desde una propuesta científica prometedora al desarrollo clínico. Nuestra participación a través de nuestro fondo más reciente, BIO Fund IV, refleja la confianza que seguimos depositando en el equipo, su estrategia y el posible impacto de los próximos hitos clínicos”.

En el marco de esta financiación, Ignacio Prieto Fernández se incorporará al Consejo de Administración de CONNECTA como representante de Clave Capital.