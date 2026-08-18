Crisis de pareja en verano; por qué hacer más por salvar la relación a veces la hunde más - El Taller Emocional: psicólogos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de agosto de 2026.- El verano concentra un número llamativamente alto de crisis de pareja. La convivencia intensificada, la ruptura de rutinas, las expectativas de disfrute compartido y la mayor exposición mutua crean un escenario donde las tensiones latentes afloran con fuerza. Muchas parejas llegan a estos meses con la sensación de que algo no funciona y redoblan los esfuerzos por arreglarlo: más conversaciones, más intentos de acuerdo, más presión para resolver. En El Taller Emocional, centro de psicólogos en Madrid, se trabaja desde la idea de que en las crisis de pareja el problema no siempre es la falta de esfuerzo, sino precisamente el tipo de esfuerzo que se está haciendo.

Cuando las soluciones se convierten en el problema

Ante un conflicto de pareja, las respuestas más habituales siguen una lógica aparentemente razonable: hablar más, explicarse mejor, insistir en que la otra persona entienda el propio punto de vista, buscar la conversación definitiva que lo resuelva todo. Sin embargo, en muchas relaciones esas mismas estrategias son las que mantienen el conflicto activo.

La discusión que se repite siempre de la misma forma, el silencio que se instala como respuesta al desgaste, la búsqueda de tranquilidad constante en la pareja o la evitación sistemática de ciertos temas son patrones que, aunque surgen como intentos de proteger la relación, terminan erosionándola. Cuanto más se insiste en la misma solución, más se refuerza el sistema que sostiene el problema. No es una cuestión de voluntad ni de amor: es la lógica de cómo funcionan ciertos patrones relacionales cuando se retroalimentan.

Cambiar la dinámica, no solo la conversación

La terapia breve estratégica aplicada a pareja no parte de reconstruir la historia de la relación ni de buscar el origen remoto de cada conflicto. Parte de identificar qué está haciendo cada miembro de la pareja para intentar resolver el problema y por qué eso no está funcionando. A partir de ahí, introduce cambios concretos en las pautas de interacción, pequeñas modificaciones en la forma de responder que alteran la dinámica sin necesidad de grandes acuerdos previos.

En muchos casos, el cambio en uno solo de los miembros de la pareja es suficiente para que el sistema relacional empiece a moverse. La terapia no busca determinar quién tiene razón, sino interrumpir el circuito que mantiene el malestar. En El Taller Emocional, el trabajo con parejas integra este enfoque con otros modelos basados en la evidencia, adaptando la intervención a la situación concreta de cada caso.

El momento de pedir ayuda

Esperar a que la crisis escale antes de buscar apoyo profesional es uno de los patrones más frecuentes y también uno de los más costosos. Cuanto más tiempo lleva instalado un patrón disfuncional en una relación, más arraigado está y más trabajo requiere modificarlo. Pedir ayuda cuando la relación todavía tiene recursos es, paradójicamente, la decisión más estratégica que una pareja puede tomar.

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