Día Mundial de la EPOC; EPOC España reclama detección precoz y rehabilitación respiratoria accesible

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que se celebra el 19 de noviembre, la Asociación EPOC España lanza un llamamiento a las administraciones sanitarias para impulsar la detección precoz y garantizar programas de rehabilitación respiratoria en todas las comunidades autónomas, con criterios de equidad y acceso universal. En España, se estima que más de tres millones de personas padecen EPOC, aunque más del 70% aún no han sido diagnosticadas. Esta falta de detección temprana impide intervenir a tiempo para frenar el avance de una enfermedad que, si bien no tiene cura, es prevenible y tratable.

“La detección precoz de la EPOC salva vidas, pero debe ir acompañada de programas de rehabilitación respiratoria a los que todas las personas puedan acceder, independientemente de su lugar de residencia”, afirma Iñaki Morán, presidente de EPOC España. “No puede haber pacientes de primera y de segunda según la comunidad autónoma o la localidad en la que vivan”.

La espirometría, una herramienta esencial

La EPOC provoca síntomas como la tos crónica, la expectoración habitual o la disnea, que muchas veces se confunden con el envejecimiento o con los efectos del tabaco. Por ello, EPOC España insiste en la importancia de realizar espirometrías sistemáticas a toda persona fumadora o exfumadora mayor de 40 años, o que presente síntomas respiratorios persistentes. “La espirometría es una prueba sencilla, rápida y económica”, subraya Morán. “Dotar a todos los centros de atención primaria de los equipos y la formación necesarios es una inversión rentable para el sistema sanitario, porque permite detectar antes, tratar mejor y evitar ingresos hospitalarios”.

Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos que mejoran la función pulmonar, reducen las exacerbaciones y mantienen la autonomía del paciente durante más tiempo. Además, posibilita intervenciones decisivas como el abandono del tabaco o la participación en programas de rehabilitación respiratoria.

Rehabilitación respiratoria

EPOC España lamenta las desigualdades territoriales que existen en el acceso a la rehabilitación respiratoria, un recurso esencial para mejorar la calidad de vida de las personas con EPOC. “Los programas de rehabilitación ayudan a reducir la disnea, mejorar la capacidad de esfuerzo y disminuir las hospitalizaciones. Sin embargo, todavía son escasos y desiguales en su distribución. En algunas comunidades son inexistentes o se ofrecen únicamente en grandes hospitales”, explica el presidente de la asociación. “Reclamamos que todos los pacientes, vivan donde vivan, puedan beneficiarse de estos programas dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud”.

La entidad insta además a incorporar la rehabilitación respiratoria en la atención primaria y a promover modalidades mixtas o domiciliarias que faciliten la participación de los pacientes en todo el territorio.

Campaña de sensibilización con voces de pacientes y profesionales

Con motivo del Día Mundial, EPOC España ha lanzado una campaña de concienciación centrada en la detección precoz. En ella participan una neumóloga y una paciente diagnosticada, que comparten su experiencia sobre el día a día con la enfermedad y cómo la detección a tiempo camba el pronóstico.

La iniciativa busca animar a la población a consultar ante los primeros síntomas y recordar que la EPOC puede diagnosticarse fácilmente con una espirometría. Los materiales de la campaña —vídeos, publicaciones y recursos gráficos— se difunden a través de redes sociales y del portal web de la asociación.

“Queremos que la sociedad entienda que vivir con EPOC es posible si se actúa a tiempo, y que ningún paciente quede sin diagnóstico ni sin apoyo terapéutico por falta de recursos o por el código postal en el que viva”, destaca Morán.

Una enfermedad prevenible y tratable

La EPOC es una patología crónica y progresiva que afecta aproximadamente al 14% las personas mayores de 40 años en España. Aunque no tiene cura, su evolución puede ralentizarse mediante la detección temprana, el abandono del tabaco, el tratamiento farmacológico adecuado y la rehabilitación respiratoria.

EPOC España reitera que la equidad territorial debe ser un principio irrenunciable en el abordaje de la enfermedad, y pide a las autoridades sanitarias un compromiso firme con la mejora del diagnóstico y del acceso a la rehabilitación.

Sobre EPOC España

Con sede en Bilbao y ámbito nacional, la Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de EPOC, EPOC España, representa a una comunidad de más de 7.000 pacientes de EPOC, cuidadores y familiares. Está constituida por pacientes de EPOC que, de forma voluntaria, trabajan para apoyar, informar y asesorar a las personas afectadas. Su misión es la de representar a los pacientes y trabajar por el diagnóstico temprano, acceso equitativo al sistema sanitario y a la innovación terapéutica, luchar por una atención sanitaria integral y empoderar a los pacientes a través de la información y la educación.

