Expertos destacan la importancia de "bajar el ritmo" para potenciar el bienestar integral y emocional

Expertos destacan la importancia de "bajar el ritmo" para potenciar el bienestar integral y el equilibrio emocional - FICYE

Las pausas regulares, las comidas compartidas y el disfrute consciente son pilares fundamentales para reducir el estrés físico y emocional tanto en la época estival como en el día a día.

Investigaciones recientes destacan el papel integrador de las bebidas fermentadas en la cultura mediterránea, acompañando de forma tradicional los encuentros sociales y los momentos de bienestar.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de agosto de 2026. Con el fin del verano y el inminente regreso a la rutina, el cambio de horarios nos brinda una gran oportunidad para reevaluar nuestro estilo de vida. Frente a la cultura de la inmediatez y la prisa, los expertos recuerdan la importancia de "bajar el ritmo, una actitud que resulta esencial para proteger nuestro bienestar. Adoptar un ritmo de vida más pausado no significa inactividad, sino abrazar un enfoque integral basado en tres aspectos clave que caracterizan al estilo de vida mediterráneo: el respeto por las pausas, el valor de los momentos compartidos y la práctica del disfrute consciente.

El estrés continuado derivado de un ritmo de vida acelerado tiene un impacto directo en nuestro sistema inmunológico y bienestar general. Incorporar pausas a lo largo del día permite reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y recuperar la energía. Estos momentos de descanso activo, como dar un breve paseo, leer o simplemente desconectar de las pantallas, son fundamentales para mantener el equilibrio interno.

En la cultura mediterránea, la alimentación trasciende el mero acto de nutrirse para convertirse en un evento social. Compartir la mesa con familiares y amigos es una herramienta poderosa para nuestro equilibrio emocional. A este respecto, José Antonio López-Moreno, profesor del departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, señala que bajar el ritmo y priorizar las pausas no es un lujo, sino una necesidad biológica y psicológica. Dentro de nuestra cultura mediterránea, el acto de compartir la comida es un ecosistema de bienestar; es una herramienta social clave para fortalecer lazos, liberar tensiones y disfrutar de la compañía. Cuidar nuestras relaciones personales a través de estos encuentros compartidos actúa como un amortiguador directo frente al estrés.

Otro pilar fundamental que nos ayuda a bajar el ritmo reside en el disfrute consciente, es decir, prestar atención plena a los pequeños momentos de ocio y gastronomía. Es en este contexto de conexión y socialización donde investigaciones científicas como el estudio “Adherence to the Mediterranean Diet, emotional well-being and lifestyle patterns in Spain: A cross-sectional study”, publicado en la revista Preventive Medicine Reports, cobran especial relevancia. La investigación respalda que el patrón de la Dieta Mediterránea contempla la inclusión de bebidas fermentadas, como la cerveza, de forma convivial, mostrando que estos momentos de encuentro se asocian con una vida social más activa, una mayor satisfacción con las relaciones personales y niveles más altos de felicidad declarada.

Los expertos recuerdan que el consumo moderado de cerveza debe realizarse de forma consciente, pausada, en compañía y siempre junto a otros alimentos. La evidencia científica actual sitúa las cantidades moderadas en alrededor de 200-300 ml diarios para mujeres adultas y 400-600 ml diarios para hombres adultos. Disfrutar de una bebida fermentada de manera responsable en compañía de nuestros seres queridos actúa como un facilitador social que se integra perfectamente en esos momentos de pausa que nos ayudan a combatir la fatiga mental del día a día.

En definitiva, aprender a bajar el ritmo prestando atención a nuestras pausas, priorizando la compañía en las comidas y saboreando cada momento de forma consciente y moderada, es la mejor estrategia para alargar los beneficios del bienestar integral durante los 12 meses del año.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que impulsa y comparte la investigación científica sobre la cerveza y su relación con el estilo de vida. FICYE no anima ni recomienda el consumo de alcohol en ningún caso; su labor se limita al ámbito científico y divulgativo. En caso de que se decida consumir, este debe ser siempre de forma responsable, exclusivamente por adultos sanos, acompañado de otros alimentos y en un contexto social. Se recuerda de forma expresa que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial para la salud y queda totalmente fuera de un estilo de vida equilibrado. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

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